Shane Larkin kararını verdi! Önümüzdeki sezon...
Anadolu Efes'teki geleceği merakla beklenen Shane Larkin'in kalma kararı aldığı belirtildi.
Anadolu Efes'te geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu inanılmaz performansla basketbolseverlere şölen yaşatan Shane Larkin'in, önümüzdeki sezon lacivert-beyazlı formayı giymeye devam edeceği ifade edildi.
İspanyol El Mundo Deportivo Gazetesi'nin haberine göre, NBA'den beklediği teklifi alamayan 26 yaşındaki oyun kurucu, bir senelik sözleşmesini dolduracak.
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