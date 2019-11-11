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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Shakhtar forması giyen Taison ırkçı saldırıya uğradı!

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Shakhtar forması giyen Taison ırkçı saldırıya uğradı!

Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk forması giyen Taison, Dinamo Kiev taraftarı tarafından ırkçı saldırılara maruz kaldı. Tepkisini tribünlere dönüp el kol hareketleri ile gösteren Brezilyalı futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Taison sahayı gözyaşları içinde terketti.

Avrupa futbolunda ırkçılık skandalları bitmek bilmiyor. Son olarak İtalya Ligi'nde Brescia forması giyen Mario Balotelli ırkçı saldırılara maruz kalmış ve tribünlere dönüp tepkisini göstermişti. Skandal ırkçı saldırılara bir yenisi eklendi ve Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk forması giyen yıldız futbolcusu Taison, Dinamo Kiev taraftarları tarafından ırkçı tezahüratlara maruz kaldı.

Çirkin tezahüratlara karşı suskun kalmayan Taison, tezahürat yapan tribünlere topu fırlatarak tepkisini gösterdi. Yaşanan bu gelişme karşısında oldukça sinirlenen Brezilyalı futbolcu, tribünlere dönüp el işareti yapınca 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Saha kenarına gelirken duygu patlaması yaşayan yıldız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

Shakhtar forması giyen Taison ırkçı saldırıya uğradı

Dinamo Kievli futbolcular Taison'u teselli ederken eski Beşiktaşlı Dentinho da takım arkadaşına yapılan bu saldırı sonrası gözyaşlarına boğuldu. Taison'un formasını giydiği Shakhtar Donetsk takımı da sosyal medya hesabından futbolcusuna sahip çıktı.

Shakhtar forması giyen Taison ırkçı saldırıya uğradı

Yapılan açıklamada, ''Bu davranışları kınıyoruz. Oyuncularımızı daima destekleyip koruyacağız. Futbol otoritelerinden stadyumlarda ırkçılığı durdurmalarını istiyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Shakhtar forması giyen Taison ırkçı saldırıya uğradı

Öte yandan Brezilya kulübü Corinthians da ırkçı saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Brezilya ekibi, ''Nereye kadar?! Bugün Ukrayna'da Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev arasında oynanan maçta maalesef iğrenç bir ırkçı saldırıya maruz kalan Taison ve Dentinho'ya sabır diliyoruz.'' açıklamasını yaptı.

Shakhtar forması giyen Taison ırkçı saldırıya uğradı

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