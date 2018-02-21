CANLI | Shakhtar Donetsk - Roma
Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in konuğu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk, evinde Roma'yı konuk ediyor. Başlama saati TSİ 22:45' olan karşılaşmada dünyaca ünlü İskoç hakem William Collum düdük çalıyor. Karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla takip edebilirsiniz.
Ligde son 3 karşılaşmasında birbirinden güzel 4 gol kaydederek Avrupa spor medyasının dikkatlerini çeken milli oyuncumuz Cengiz Ünder, bu zorlu mücadelede de ilk 11'de görevlendirildi... 20 yaşındaki futbolcu kariyerinde ilk defa bir Şampiyonlar Ligi müsabakasında boy gösteriyor.
SHAKHTAR - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA
Cengiz Ünder'in ilk 11'de şans bulduğu Shakhtar Donetsk - Roma mücadelesi TSİ 22:45'ten itibaren Tivibuspor 3 ekranlarında... Mücadeleyi izleme şansınız yoksa Spor Arena Canlı Anlatım Servisi ile maçın heyecanını yaşayabilirsiniz.
KADROLAR
Shakthar Donetsk: Pyatov, Butko, Rakitskiy, Kryvtsov, Stepanenko, Taison, , Bernard, Marlos, Ferreyra, Ismaily, Fred
Roma: Alisson, Fazio, Kolarov, Nainggolan, Manolas, Strootman, Florenzi, De Rossi, CENGİZ ÜNDER, Perotti, Dzeko
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