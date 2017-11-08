Sezonun ilk transferi Suns'tan

NBA'de 2017-18 sezonunun ilk takası Eric Bledsoe ekseninde Phoenix Suns ile Milwaukee Bucks arasında gerçekleşiyor.

Phoenix Suns'ta oynamak istemediğini açıkladıktan sonra forma şansı verilmeyen Eric Bledsoe; Greg Monroe ve 2018 birinci tur draft hakkı karşılığında Milwaukee Bucks'a takas edilecek. Takas konusunda iki takım da anlaştı ve anlaşmanın resmiyete kavuşması bekleniyor.

Milwaukee Bucks bu yılki ilk tur draft hakkı 11-16 sıraları arasında olursa hak Phoenix Suns'a gidecek. Eğer olmazsa 2019'da 4-16 arası, 2020'de 8-30 arası durumunda hakkın sahibi Phoenix Suns olacak. 2021'e kalırsa ise korumasız olarak hakkı Phoenix Suns elde edecek.

Milwaukee Bucks'ın 2018 ikinci tur draft hakkı da 48-60 arası olursa bunu da Phoenix Suns alacak. (Fanatik)