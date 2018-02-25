Sezonun ilk kupası Guardiola'nın!
İngiltere'de sezonun ilk kupasının sahibi Manchester City oldu.
Carabao Cup finalinde Arsenal'le karşılaşan City, 3-0'lık net bir galibiyetle kupaya uzandı. Guardiola da Manchester City kariyerindeki ilk kupasına uzandı. Karşılaşmaya çok iyi başlayan Manchester City, 18. dakikada Agüero'nun aşırtma golüyle öne geçti: İlk yarıyı bu golle önde tamamlayan Guardiola'nın takımı, 58. dakikada Kompany'nin kafa golğyle farkı ikiye çıkardı. Son sözü ise 65. dakikada Silva söyledi.
Böylece maçı 3-0 kazanan City, Carabao Kupası'nın sahibi oldu. Mavi beyazlılar, sezonun ilk kupasını kazanırken, Guardiola da Ada'daki ilk kupasına uzandı.
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