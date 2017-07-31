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Sezonun en iyileri belli oluyor!

League of Legends Şampiyonluk Ligi'nde gösterdikleri performansla takımına ve lige kattıklarıyla kendini göstermeyi başaran oyuncuların onore edildiği 2017 Şampiyonluk Ligi Mevsim Ödülleri için zaman geldi.

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Sadece Şampiyonluk Ligi aşamasını kapsayan ödüller 4 farklı kategoriye ayrılıyor.

En Çok Gelişen Oyuncu: Daha önce Şampiyonluk Ligi'nde boy göstermiş, çaylak olmayan ve geçtiğimiz mevsimlere göre kendini en çok geliştiren oyuncuya verilen ödül.

Mevsimin Çaylağı: Daha önce hiçbir profesyonel ligde en üst seviyede oynamamış (oynadığı ülkelerde Yükselme Ligi'nin üstü seviyeye çıkmamış) oyuncular arasından en iyi performans gösteren oyuncuya verilen ödül.

En İyi Beş ve Koç: Kendi rollerinde en iyi olduğunu kanıtlamış oyunculara verilen ödül.

En Değerli Oyuncu: Mevsim boyunca gösterdiği performansla ligde etkisini en çok hissettiren oyuncu.

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