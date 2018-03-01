Sezonu kapattı... Rusya'da da yok!
PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ı kahreden haber, Brezilyalı doktorundan geldi. Ameliyatın ardından Mayıs ayı başında antrenmanlara başlaması beklenen yıldız futbolcunun iyileşme sürecinin beklenenden uzun süreceği ve Dünya Kupası'na katılmasının da tehlikede olduğu bildirildi.
PSG Teknik Direktörü Unai Emery, futbolcusu Neymar'ın ameliyat olmayacağını, belki Real Madrid maçında da oynayabileceğini söylemişti. Bunun üzerine Neymar'ın babası sert tepki göstermiş ve oğlunun Brezilya Milli Takımı doktorlarınca tedavi edileceğini belirterek oğlunun Nisan sonuna kadar sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.
Bu gelişmelerin ardından Brezilyalı doktor Rodrigo Lasmar oyuncunun tıbbi durumuyla ilgili bilgileri paylaştı. Lasmar, Neymar'ın durumuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.
Lasmar, 'Neymar'ın iyileşmesi 2,5 ay ila 3 ay sürecek. Basit bir durum değil, kırık var' diye konuştu. Bu duruma göre Neymar'ın Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nda forma giymesi çok zor.
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