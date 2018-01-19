Sezon yeni takımlar yeni!

2018 Sezonu, Şampiyonluk Ligi için geçtiğimiz sezona göre çok daha çekişmeli geçecek. Hemen hemen her takım iddialı transferler yaparak kadrosunu güçlendirdi ve hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Kış Mevsimi’nde tam 13 Koreli Vadi’ye inecek.

Yeni sezonla birlikte Türkiye’de League of Legends espor sahnesinin 5. yılını geride bırakacak. Profesyonel oyuncuları, taraftarları, ligi ve tüm izleyicileri kapsayan 2018 yılı Şampiyonluk Ligi’nin teması “Ebru Sanatı” olacak. Çağdaş bir tarzla yorumlanan ebru sanatı, ligi oluşturan her takımın, kendine özgü motif ve renkleriyle esporun bütününü simgeleyecek

1907 Fenerbahçe Espor: Son şampiyon yeni mevsime iki değişiklikle giriyor. Takımın kurulduğu günden bu yana kadroda bulunan Japone’nin yerini Zergsting aldı. Move’un gidişinin ardından ormancı pozisyonunaysa Koreli Chaser geldi.

BAUSuperMassive: 2017 finaiisti 5 yerli oyuncuyla geçirdiği sezonun ardından kadroyu yabancı oyuncularla güçlendirmeye karar verdi. Takım iki Koreli oyuncuyla anlaştı. Orta koridora GBM’i alan ekip, destek rolüne SnowFlower’ı transfer etti.

Dark Passage.Dominos: Radikal bir karar alan ekip üst koridor hariç tüm rolleri yeniledi. Orman için Koreli KaKAO’yu, orta koridora çaylak Koreli Lucete’i transfer etti. Takımın alt koridorundaysa Ruvelius ve Japone yer alacak.

Galakticos: Üç oyuncu değiştiren takım, ormancı - orta koridor rolleri için İsveçli Viking ve son olarak OHM’de oynayan Backlund’u tercih etti. Takımın yeni nişancısı ise j1mmy.

HWA Gaming: Çekirdek kadrosunu koruyan takım, Brezilya’ya transfer olan Xico’nun yerine orta koridora son olarak Dark Passage’da gördüğümüz Ninja’yı transfer etti.

Royal Bandits: Ormancı - orta koridor ikilisi olarak Koreli oyuncular Cepted ve Malrang’ı alan takım, nişancı pozisyonuna HolyPhoenix’i ve destek rolü için Dumbledoge’u kadroya kattı.

Team AURORA: PANKY ve Wisdom’ı kadroda tutup üç oyuncusunu değiştiren geçen yılın sürpriz ekibi, Naru’yu transfer etti. Alt koridora yine Rogu’yu alarak destek pozisyonunu dolduran ekip, nişancı olarak Koreli oyuncu Rain’i aldı.

YouthCREW: Bu yıl yeni bir isimle mücadele edecek olan takım, Newbee’nin Koreli orta koridor oyuncusu CoCo’yu transfer etti. Destek rolüne en son Longzhu Gaming’de oynayan Zzus’u alarak kadrosunu tamamladı.