« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >eSpor>Sezon yeni takımlar yeni!

Sezon yeni takımlar yeni!

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça yaygınlaşan League of Legends Şampiyonluk Ligi’nde yeni sezon heyecanı yarın başlıyor.

Koray DURKAL
SON GÜNCELLEME

2018 Sezonu, Şampiyonluk Ligi için geçtiğimiz sezona göre çok daha çekişmeli geçecek. Hemen hemen her takım iddialı transferler yaparak kadrosunu güçlendirdi ve hedefini şampiyonluk olarak belirledi.  Kış Mevsimi’nde tam 13 Koreli Vadi’ye inecek.

Yeni sezonla birlikte Türkiye’de League of Legends espor sahnesinin 5. yılını geride bırakacak.  Profesyonel oyuncuları, taraftarları, ligi ve tüm izleyicileri kapsayan 2018 yılı Şampiyonluk Ligi’nin teması “Ebru Sanatı” olacak. Çağdaş bir tarzla yorumlanan ebru sanatı, ligi oluşturan her takımın, kendine özgü motif ve renkleriyle esporun bütününü simgeleyecek 

Sezon yeni takımlar yeni

1907 Fenerbahçe Espor: Son şampiyon yeni mevsime iki değişiklikle giriyor. Takımın kurulduğu günden bu yana kadroda bulunan Japone’nin yerini Zergsting aldı. Move’un gidişinin ardından ormancı pozisyonunaysa Koreli Chaser geldi.

Sezon yeni takımlar yeni

BAUSuperMassive: 2017 finaiisti 5 yerli oyuncuyla geçirdiği sezonun ardından kadroyu yabancı oyuncularla güçlendirmeye karar verdi. Takım iki Koreli oyuncuyla anlaştı. Orta koridora GBM’i alan ekip, destek rolüne SnowFlower’ı transfer etti.

Sezon yeni takımlar yeni

Dark Passage.Dominos: Radikal bir karar alan ekip üst koridor hariç tüm rolleri yeniledi. Orman için Koreli KaKAO’yu, orta koridora çaylak Koreli Lucete’i transfer etti. Takımın alt koridorundaysa Ruvelius ve Japone yer alacak.

Sezon yeni takımlar yeni

Galakticos: Üç oyuncu değiştiren takım, ormancı - orta koridor rolleri için İsveçli Viking ve son olarak OHM’de oynayan Backlund’u tercih etti. Takımın yeni nişancısı ise j1mmy.

Sezon yeni takımlar yeni

HWA Gaming: Çekirdek kadrosunu koruyan takım, Brezilya’ya transfer olan Xico’nun yerine orta koridora son olarak Dark Passage’da gördüğümüz Ninja’yı transfer etti.

Sezon yeni takımlar yeni

Royal Bandits: Ormancı - orta koridor ikilisi olarak Koreli oyuncular Cepted ve Malrang’ı alan takım, nişancı pozisyonuna HolyPhoenix’i ve destek rolü için Dumbledoge’u kadroya kattı.

Sezon yeni takımlar yeni

Team AURORA: PANKY ve Wisdom’ı kadroda tutup üç oyuncusunu değiştiren geçen yılın sürpriz ekibi, Naru’yu transfer etti. Alt koridora yine Rogu’yu alarak destek pozisyonunu dolduran ekip, nişancı olarak Koreli oyuncu Rain’i aldı.

Sezon yeni takımlar yeni

YouthCREW: Bu yıl yeni bir isimle mücadele edecek olan takım, Newbee’nin Koreli orta koridor oyuncusu CoCo’yu transfer etti. Destek rolüne en son Longzhu Gaming’de oynayan Zzus’u alarak kadrosunu tamamladı.

 

League of Legends Şampiyonluk Ligi 2018LoLHWA Gamingesportse-spor

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ