Sezer Özmen, Ümraniyespor'da!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, son olarak Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Sezer Özmen'i kadrosuna kattı.
Ümraniyespor Kulübü'nün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz Sezer Özmen ile sözleşme imzalamıştır." denildi.
Geride kalan sezonun ikinci yarısında ayağı kırılan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezonun ilk yarısında Adana Demirspor'da hiçbir resmi müsabakada forma giymedi.
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