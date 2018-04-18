Şeytanın bacağını Cengiz Ünder kırdı
Ligde 3 maçtır galip gelemeyen Roma, Cengiz Ünder'in bir gol kaydettiği mücadelede Genoa'yı 2-1 yendi.
İtalya Serie A 33. hafta maçında Roma, evinde Genoa'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi Roma 2-1 kazandı.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 77. dakika sahada kaldığı mücadelede iyi oyununu bir golle süsledi. 17. dakikada takımını 1-0 öne geçiren genç yıldız, İtalya Serie A'da 6. golünü kaydetti. Başkent temsilcisinin diğer golü 52. dakikada Ervin Zukanovic'den geldi (k.k). Genoa 61'de Gianluca Lapadula ile skor buldu. Roma 3 maç sonra galip gelmeyi başardı.
Roma 64 puana yükselirken Genoa 38 puanda kaldı. Roma Serie A'da bir sonraki maçını SPAL deplasmanında oynayacak. Cenova ekibi ise Hellas Verona'yı konuk edecek.
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