'Şeytan'a pabucu ters giydirdiler! Cengiz Ünder çeyrek finalde...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynana son 16 turu mücadeleleri sonucunda Sevilla ve Roma takımları çeyrek finalist oldular.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları nefes kesiyor. Manchester United, 0-0'ın rövanşında evinde Sevilla'yı ağırladı. İspanyollar mücadeleyi 2-1 kazanarak Jose Mourinho'nun ekibine şoku yaşattı.
Sevilla'nın goleri 74'te ve 78'de Wissam Ben Yedder'den geldi. Manchester United 84. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle ümitlense de skoru ileriye götüremedi. Bu skorla Sevilla çeyrek finale kalırken, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi serüveni son buldu.
CENGİZ'İN GOLÜ TUR KİLİDİNİ AÇTI
Gecenin bir diğer maçı ise Roma ve Sevilla arasında oynandı. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekibi Edin Dzeko'nun 52. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı. İlk maçta 2-1 kaybeden Roma ekibi, bu mücadelede Cengiz Ünder'in golüyle deplasman avantajı elde etmişti. Roma bu skorla çeyrek final biletini kaptı. Milli futbolcumuz 65 dakika oyunda kaldı ve maça etki edemedi. Shakhtar takımında Ivan Ordets 79. dakikada kırmızı kart gördü. Mücadeleyi Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tribünden izledi. Rumen teknik adam hem eski kulübü Shakhtar'ı hem de milli futbolcu Cengiz Ünder'i takip etti.
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