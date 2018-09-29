Şeytan deplasmanda çarpıldı
Manchester United, kötü gidişe West Ham United deplasmanında dur diyemedi.
İngitere Premier Lig'in 7. haftasında West Ham United, Manchester United deplasmanındaydı. Mücadeleyi ev sahibi West Ham 3-1 kazandı.
Londra temsilcisinin gollerini 5. dakikada Felipe Anderson, 43'te Andriy Yarmolenko ve 74. dakikada Marko Arnautovic kaydetti. Manchester ekibinin tek golü 71. dakikada Marcus Rashford'dan geldi. Manchester United 10 puanda kalırken, West Ham 7'te yükseldi. Kırmızı Şeytanlar 7. haftada 3. mağlubiyetlerini aldılar.
Mourinho'nun ekibi ligde bir sonraki maçının Newcastle United ile Old Trafford'da oynayacak. West Ham ise Brighton deplasmanına gidecek.
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