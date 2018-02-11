Şeytan çarpıldı! Newcastle affetmedi...
Newcastle United ile Manchester United, İngiltere Premier Lig’in 27.haftasında karşılaştı. St. James Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Newcastle United’ı zafere taşıyan tek golü 65.dakikada Matt Ritchie attı.
Bu sonucun ardından, 4 maç aradan sonra galip gelen Rafael Benitez yönetimindeki Newcastle 28 puana ulaştı. Jose Mourinho ve öğrencileri ise haftayı 56 puanla 2.sırada bitirdi.
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