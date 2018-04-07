Şeytan avans verdi, maçı vermedi... City'e tur attırmadı!
Manchester City ile Manchester United, İngiltere Premier Lig’in 33. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Maçı kazansa şampiyonluğunu ilan edecek olan City adeta kabus gördü.
Maç tutuk bir tempoda başlarken 25’te Kompany’nin kafa golü işleri değiştirdi. 30’da İlkay çok şık bir golle farkı ikiye çıkarırken City sonrasında da net pozisyonlardan yararlanamadı.
İkinci yarının başında ise Paul Pogba şov vardı. Fransız orta saha 53 ve 55’te attığı iki golle maçın kaderini değiştiren adam oldu.
69’da bu sefer sahneye Smalling çıktı ve United maçta ilk kez öne geçti. Geri kalan sürede başka gol olmazken United puanını 71 yaptı ve ilk iki yolunda avantajını sürdürdü. City ise 84 puanda kaldı.
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