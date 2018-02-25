Şeytan aldı götürdü... Chelsea'ye diz çöktürdü!
Manchester United ile Chelsea, Premier League'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. Dev mücadelede geriye düşen United, sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.
Old Trafford'da yapılan dev mücadeleye daha iyi başlayan taraf Chelsea olurken, Maviler 32. dakikada golü buldu. Hazard'ın nefis pasıyla topla buluşan Willian, sert bir vuruşla topu ağlara yolladı.
Ev sahibi United ise bu gole 7 dakika sonra cevap verdi. Ceza sahasında Martial'in pasında topu kontrol eden Lukaku, plase bir vuruşla topu köşeden filelere gönderdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
TAKİBE DEVAM
Maçın 75. dakikasında Manchester United öne geçti. Oyuna sonradan dahil olan Lingard, Lukaku'nun ortasında topu kafayla ağlara yolladı ve Kırmızı Şeytanlar durumu 2-1 yaptı.
Kalan sürede skorda bir değişiklik olmadı ve United, geriye düştüğü maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı. United, 28 maç sonunda puanını 59 yaparken, haftayı 2. sırada tamamladı. Chelsea ise 53 puanla 5. sırada yer aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle