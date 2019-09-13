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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.09.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Seyit Mehmet Özkan, "Will Daume Fair-Play" ödülüne layık görüldü!

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Uluslararası Fair-Play Komitesi tarafından "Will Daume Fair-Play" ödülüne layık görülen Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen törenle verildi.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Özkan'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı törende Özkan’ın ödülünü Dış İlişkiler Sorumlusu Aydın Güvenir, Uluslararası Fair-Play Komitesi Başkanı Jeno Kamuti ile AIPS Başkanı Gianni Merlo’dan aldığı bildirildi.

Törene bir mesaj gönderen Özkan, 12 yıl önce Türkiye'deki çocuklara spor yaptırmak, sporu sevdirmek ve onları centilmen bireyler olmalarına katkı sağlamak misyonuyla yola çıktığını belirtti.

Halen 5-15 yaşındaki 15 bine yakın çocuğa spor yaptırdıklarını bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"Uluslararası Fair-Play Komitesi gibi prestiji yüksek bir kuruluştan almış olduğum bu ödül benim ve benimle birlikte yürüyen yol arkadaşlarım, hepsinden önemlisi çocuklarımız için çok önemli. Bu ödül, bizim işimize daha
fazla motive olmamızı sağlayacak, bize güç verecek. Bir dünya vatandaşı olarak buradan söz veriyorum ki çocukların mutluluğu için spor temelinde aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum ve hepinizi Türkiye’ye çocuklarımızı izlemeye ve aynı zamanda tatil yapmaya davet ediyorum." 

Seyit Mehmet Özkan, Will Daume Fair-Play ödülüne layık görüldü

Seyit Mehmet Özkan, Will Daume Fair-Play ödülüne layık görüldü

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