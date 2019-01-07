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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.01.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Seyit Mehmet Özkan: 'Önemli olan sonuç değil, futbolcu gelişimi'

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Seyit Mehmet Özkan: 'Önemli olan sonuç değil, futbolcu gelişimi'

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinde altyapı oyuncularının velilerine hitaben yazdığı yazıda, Altınordu Futbol Akademisi'nde yılda 600'den fazla maç yapıldığını, bu süreçte önemli olanın sonuç değil, futbolcuların gelişimi olduğunu bildirdi.

Tüm yaş kategorilerinde takım oyununun çok önemli olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Bizim işimiz profesyonel futbolcu yetiştiriciliği. Malzememiz çocuk yani insanoğlu. İnsan yetiştirmek, dünyanın en zor işi. Ben bu işin bir jenerasyonda yani 20-25 yılda halledilemeyeceğini içime sindirdim, hazmettim. Bu işle ilgilenirken 'sonuç odaklı' olarak yaşanamayacağını ve 'egolardan sıyrılmadan' yapılamayacağını biliyorum. Yani plan, program yaptık, işi sürece bağladık, acelemiz yok ama görüyorum ki sizlerin aceleniz var. 'Sonuç odaklı' veliler lütfen maçlara gelmesinler. Bizim öncelikli işimiz yenmek veya yenilmek değil sporcularımızın her hafta gelişimi. 'Egolarına hakim olamayacağını düşünen' veliler de olabilir, 'ben haksızlığa gelemiyorum, dayanamıyorum' diyenler de lütfen maçlara gelmesinler."

Özkan, Altınordu'da önce iyi birey ve iyi vatandaş, daha sonra iyi futbolcunun geldiğini vurgulayarak, "Başka kulüplerin sporcularının veya personelinin veya taraftarının veya yöneticisinin yaptıkları tahrik edici davranışlar mazeret olamaz. Bizim yolumuz iyi olanların yoludur." şeklinde görüş belirtti.

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