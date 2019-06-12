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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.06.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Seyit Mehmet Özkan: "Misyon, vizyon ve ilkelerimizden asla vazgeçmeyeceğiz"

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Seyit Mehmet Özkan: "Misyon, vizyon ve ilkelerimizden asla vazgeçmeyeceğiz"

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulüp bünyesinde bazı giderleri yüzde 30 kısacaklarını ancak misyon, vizyon ve ilkelerinden asla vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bu toprakların çocukları için yola çıktıklarını ve asla geri adım atmayacaklarını belirtti.

Dünyanın zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğini bildiren Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç bir kurum, hedeflediği gelirlere ulaşamıyor. Bu ortamda vazgeçilebilecek giderleri kısmak, olası senaryolara karşı daha güçlü olmak ve daha fazla dayanmayı sağlar. ODTÜ işletme mezunu bir sanayici olarak bunu gördüm ve gerekli önlemleri almaya başladık. Altınordu’da yaptığımız, ileride yeniden aktif hale getirebileceğimiz bazı giderleri yüzde 30 kısmaktan ibaret. Kalan yüzde 70’e sıkı sıkıya sarılacağız. Bu durum geçicidir ve 'Altınordu yüzde 30 küçülüyor' gibi bir algıyla kulübün genel politikasına yayılmamalıdır. Misyon, vizyon ve ilkelerimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve çocuklarımızın geleceği için asla ve asla geri adım atmayacağız."

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Özkan, yollarını ayırdıkları antrenörlerle hiçbir sorunun olmadığını aktararak "3. Lig’e yeni çıkan Somaspor yeni bir yapılanma sürecinde ve ayrılmak zorunda kaldığımız antrenörlerimizi buraya kanalize etmeyi planlıyoruz. Kabul edilirse sürece maddi değil manevi bir destek sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon, alt yaş kategorilerinde Avrupa'da 50 kez katıldıkları turnuva sayısını 35, yurt içindeki 20 olan turnuva sayısını da 14'e indireceklerini belirten Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Çocuk Tiyatrosu’na bir süre ara vereceklerini, gelir-gider dengesini sağladıktan sonra duruma tekrar bakacaklarını kaydetti.

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Seyit Mehmet Özkan: Misyon, vizyon ve ilkelerimizden asla vazgeçmeyeceğiz

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