Seyit Mehmet Özkan: "Barış ve Berke'yi Fenerbahçe'ye satmak hataydı"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSeyit Mehmet Özkan: "Barış ve Berke'yi Fenerbahçe'ye satmak hataydı"
GeriFutbol Seyit Mehmet Özkan: "Barış ve Berke'yi Fenerbahçe'ye satmak hataydı"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
06.07.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Seyit Mehmet Özkan: "Barış ve Berke'yi Fenerbahçe'ye satmak hataydı"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seyit Mehmet Özkan: "Barış ve Berke'yi Fenerbahçe'ye satmak hataydı"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapılarından yetişen sağ kanat Barış Alıcı ve kaleci Berke Özer’i geçen sezon başında Fenerbahçe’ye satarak hata yaptıklarını dile getirdi.

İzmir ekibinin İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde gerçekleşen sezon açılışında genç futbolculara seslenerek, "Hedefiniz Avrupa olsun" mesajı veren Başkan Özkan, "Hiçbirinize Türkiye’de oynamayı tavsiye etmiyorum. Berke gitti ne olduğu belli değil. Barış gitti ne olduğu belli değil. İkisi de bizde bir sene daha oynasalardı, buradan Avrupa’ya hemen gideceklerdi. Biz de hayattan ders alıyoruz" diye konuştu.

Geçen sezon Fenerbahçe’den Yeni Malatyaspor’a kiralanan Barış Alıcı’ya haksızlık yapıldığını iddia eden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Barış’ın halen kulüpte forma giyen ikiz kardeşi Kerim’e de tavsiyelerde bulundu. Kerim’in büyük olasılıkla Süper Lig’e transfer olacağını açıklayan Özkan, "Kerim, gittiğin yerde formayı kap, bırakma. Barış’a haksızlık yapıldı. Olsun, biz de dersimizi aldık. Avrupa genç oyuncunun kıymetini daha çok biliyor" dedi. Kerim, kaleci Erce ve sol bek Yusuf’u satarak yeni sezon bütçesini denkleştireceklerini söyleyen Özkan, üç oyuncunun kulüpteki misyonunu tamamladığını belirtti.

’FORMAYI KAPIN’ MESAJI

Altınordu’da geçen sezon özkaynak sisteminden yetişen oyuncuların süre bulma oranının yüzde 38 olduğunu beliren Başkan Seyit Mehmet Özkan, bu yıl bu oranın yüzde 50’ye çıkacağını, oranın 2020-21’de yüzde 60, 2021-22’de yüzde 70, 2022-23’te ise yüzde 80’e yükselip bu seviyede kalacağını söyledi. 2023’ten itibaren takımın yüzde 80’ini altyapı, yüzde 20’sini ise Avrupa’da yetişmiş oyuncuların oluşturacağını anlatan Özkan, "Bu örnek yapının adı Athletic Bilbao modelidir. Kimse formanın sahibi değildir. Bu forma verilmez alınır. Antrenörü şikayet etmekle, mazeretler üretmekle değil, forma söke söke alınır" dedi.

Seyit Mehmet Özkan: Barış ve Berkeyi Fenerbahçeye satmak hataydı

’İLK AMACIMIZ EKOL YARATMAK’

İlk hedeflerinin şampiyonluk olmadığını anlatan Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Altınordu bu toprakların çocuklarına hizmet etmek üzere kurulmuş bir kulüptür" diye konuştu. Özkan, "Biz Türkiye modeli olmak için buradayız. Altınordu’nun hiçbir zaman birincil amacı şampiyon olmak olmayacak. Bizim ilk amacımız Türk futbolunda bir ekol yaratmak, bir kültür oluşturmak. Takım şampiyonluğa giderse de dizginleri tutacak değiliz. Altyapının önemini başarımızla gündeme taşıyacağız. Şampiyonluk uğruna büyük borçlara kendimizi kaptırmayacağız. Türk futbolu mezarlığında iyi yönetilmeyen kulüplerin isimleri var. O yüzden Altınordu her zaman, ’İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu’ ana sloganıyla sahaya çıkacak, mertçe savaşacak ve yenilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Alex de Souza'nın Altınordu ziyaretini hatırlayalım...

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Seyit Mehmet Özkan: "Barış ve Berke'yi Fenerbahçe'ye satmak hataydı"
Kayserispor'dan Deniz Türüç transferi açıklaması! Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Göztepe, Mustafa Yumlu'yu transfer ediyor! Eren Derdiyok'ta son dakika...
Atletico Madrid, Alvaro Morata'yı yeniden kiraladı! | Transfer haberleri...