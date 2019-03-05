Şeyh Mansur'un hedefinde bu sefer Hindistan var!
"City Football Group" kurucusu olan Şeyh Mansur bin Zayid, geçtiğimiz aylarda Çin'den bir kulüp satın almıştı. Yeni hedef Hindistan'a da açılmak...
Manchester City'nin sahibi olan ve City Football Group" kurucularından da olan Şeyh Mansur bin Zayid, geçtiğimiz ay Çin'den Sichuan Jiuniu'yu bünyesine katarak portföyünü genişletmişti.
Manchester City'nin CEO'su Ferran Soriano, Hindistan'dan kulüp almak için girişimlere başladıklarını söyledi:
"Son 2 yıldır Hindistan'ı yakından inceliyorduk. Buradaki futbolu ve pazarı takipteyiz. Futbol tutkusu yüksek olan ve pazarda değerinin yüksek olabileceğini düşündüğümüz yerlere yatırım yapma gayreti içerisindeyiz. Çin'e yaptık, bu yılın sonunda oraya da yatırım yapabiliriz."
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