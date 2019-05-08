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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
08.05.2019 - 19:03, Son Güncelleme:

Seyfi Diker: "Bilerek yapmadığını söyledi, inanalım öyle olsun"

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Seyfi Diker: "Bilerek yapmadığını söyledi, inanalım öyle olsun"

Marmaris’te düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışları’nda eski milli yüzücü Tolga Öcal’ın (40), yarışı kendinden önce bitirmek üzere olan kendisinden 27 yaş küçük Seyfi Diker’i (13) denizden çıkarken itip düşürdüğü anların görüntüsü, sosyal medyada büyük tepki çekti. Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Seyfi Diker, düşmesinin ardından sinir krizi geçirdiğini, Öcal’ın yanına gelip kaldırmasını beklediğini söyledi.

Denizli’de yaşayan ve Deniz Yüzme Spor Kulübü öğrencisi olan Seyfi Diker, kulübüyle birlikte 5 Mayıs’ta Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Aquamasters Yüzme Yarışına katıldı. Yarışmada 11-13 yaş grubunda yarışan Deniz Yüzme Spor Kulübü’nden Seyfi Diker, çekişmeli geçen parkuru tüm sporcuların önünde tamamlayıp sudan birinci çıktı. Bu sırada 40-44 yaş kategorisinde yarışan, Üsküdar Su Sporları yüzücüsü Tolga Öcal, hemen ardından sudan çıktığı 13 yaşındaki Seyfi Diker’e finişe ulaşmak üzeriyken çarparak düşürdü. Tolga Öcal hem kendi yaş kategorisinde hem de erkekler genel klasmanında birinci oldu. Seyfi Diker ise gözyaşlarına boğulup çizgiyi geçer geçmez kendisini yere bıraktı. Küçük sporcu görevlilerin kucağında sağlık birimine götürüldü. Olayın ardından Öcal centilmenliğe aykırı davranışta bulunduğu gerekçesiyle diskalifiye edilirken, Seyfi Diker ise hak ettiği madalyaya ulaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Dokuzkavaklar Yüzme Havuzu’nda milli takım seçmelerine hazırlanan Diker, kendisi için yarışmanın oldukça heyecanlı geçtiğini ifade ederek, "Yarış heyecanlıydı. Sadece yarışın bitimi sıkıntılıydı. Ben genel klasmanda yarışı birinci tamamlayacakken Tolga Öcal’ın bana vurup, omuz atıp düşmemle yarışmayı üçüncü sırada bitirdim. O anlarda çok sinirlendim. Sinir krizi geçirdim. Elim ayağım titremeye başladı. Kendisine buradan bir mesajım yok. Bana bilerek yapmadığını söyledi. ’Gözüm buharlaştı’ dedi. Biz öyle inanalım öyle olsun" dedi. Tolga Öcal’ın yarış bitiminde kendisinin yanına gelmediğini belirten Seyfi Diker, "Yanıma gelmesini beklerdim. Kim beklemez ki? Madalya töreninden önce kendisiyle konuştum. Benden özür diledi. ’Burası açık su burada böyle şeyler olabilir. Ben 11 yaşında başladım açık suda yüzmeye, abilerimiz bize yumruk atıyordu, dövüyordu’ dedi. Bundan sonraki amacım, çok çalışıp milli takıma seçilmek ve madalyalar kazanmak" diye konuştu.

ANNE DİKER: SAMİMİYETİNE İNANDIK

Marmaris’te yaşadığı olayla Türkiye’nin gündemine gelen 13 yaşındaki yüzücü Seyfi Diker’in annesi Hatice Diker, görüntüleri izledikten sonra şoke olduklarını ifade etti. Hatice Diker, "Tolga Öcal yanımıza gelip özür dilediğinde onun samimiyetine inanmıştık. Ancak görüntüleri izledikten sonra, olayın öyle olmadığını gördük ve biraz üzüldük. Dönüp arkasına bile bakmaması, yoluna devam etmiş olması, diğer Ukraynalı yarışmacıyı tebrik etmesi bizi çok üzdü. Spor bir barış dilidir. Açık suda yapılan yarışların sert olduğunu biliyorduk, buna göre gittik. Oğlumuzu Atatürk’ün dediği gibi, zeki, çevik ve ahlaklı yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Seyfi Diker: Bilerek yapmadığını söyledi, inanalım öyle olsun

ANTRENÖR DEMİRTEN: KEŞKE TUTUP KALDIRSAYDI

Seyfi Diker’in antrenörü Selin Demirten ise milli takım seçmelerine hazırlanmak amacıyla yarışmaya katıldıklarını dile getirerek, "Tolga Öcal bize özür dilediği zaman görüntüleri izlememiştik. Görüntüleri izlediğimizde üzüntü yaşadık. Keşke bize dürüstçe söyleyip özür dileseydi. Motive olarak gittiğimiz yarışmada böyle bir olay yaşamak istemezdik. Keşke çarpıp gitmek yerine elinden tutup kaldırsaydı. 3 sporcu bitiş çizgisinden birlikte geçselerdi de, şuan güzel bir olayı konuşuyor olsaydık" diye konuştu.

Seyfi Diker: Bilerek yapmadığını söyledi, inanalım öyle olsun

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