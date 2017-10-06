Şevşek Ali: Sedat Peker olayı çok büyütüldü

Beşiktaş tribün lideri Şevşek Ali lakaplı Ali Pektaş, ‘Semt bizim ev kira’ isimli kitabı için Edirne’ye geldi. Sevenlerinin kitaplarını imzalayan Şevşek Ali, Sedat Peker ile ilgili iddialara son noktayı koydu. Şevşek Ali, “Esnaf arkadaşımızın yer açılışı vardı. Davet etmişler gelmiş. Fazla detaya girmek istemiyorum. Hoş gelmiş, sefa gelmiştir. Çok büyüttüler medyada bunu. Çarşı asla duruşunu bozmaz. Aynı duruşla devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Temizliğe gidip hizmetçilik yaptım”

34 senedir siyah-beyaz tribünde olduğunu kaydeden Şevşek Ali, “Bu kitapta hayatımı anlattım. Nereden nereye, nasıl gelmişim. Ben gecekonduda büyüdüm. Bundan hiçbir zaman gocunmadım. Kitaba zaten bunu yazdım. Temizliğe gidip hizmetçilik de yaptım. Halkın özünden bu noktaya geldim. Bir maçta parmağımın koptuğu anı da anlattım. Evlilikte hanımıma söz vermiştim. Bu parmak kopar yüzük kopmaz diye. Bir maçta Atatürk posterini açarken kazayla parmağım koptu” dedi.

“Karamsarlığa kapılmasınlar”

Son olarak taraftarlara seslenen Şevşek Ali, “Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmasınlar, lig uzun bir maraton. Maratonun sonunda zaten biz o ipi göğüsleyeceğiz. Siyah-beyaz devam diyorum” diye konuştu.