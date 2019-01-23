Sevilla'nın iddaa oranı çakıldı! Barcelona'da Messi...
İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında Barcelona, Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'ya konuk olacak. Barcelona'daki eksikler netleşince Sevilla'nın iddaa oranı çakıldı, işte detaylar...
- Ramon Sanchez Pizjuan'da oynadıkları son 12 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldılar. Kazanılamayan 2 maçın son 2 maç olduğunun altını çizelim.
- Nolito, Maxime Gonalons ve Munir El Haddadi sakat. Joris Gnagnon ise maç kadrosunda yer almayacak.
- Sevilla, Barcelona'yı en son yendiğinde, tarihler 3 Ekim 2015'i gösteriyordu. Sonrasında oynadıkları 11 Barcelona maçında galibiyet elde edemediler.
Barcelona
- Ousmane Dembele, Rafinha ve Umtiti sakat.
- Lionel Messi ile Busquets ise deplasman kafilesinde yer almadı.
- Eksikler netleşince Barcelona'nın iddaa oranı 1,65'ten 2,10'a yükseldi. Sevilla'nın kazanması için verilen iddaa oranı ise 3,30'dan 2,40'a geriledi!
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