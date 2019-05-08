Sevilla'dan Edin Visca'ya 10 milyon Euro!
Başakşehir’in skor makinesini uzun süredir takip altında tutan Monchi, Visca’yı Sevilla’ya almakta kararlı. İspanyol ekibinin önümüzdeki günlerde Başakşehir’in kapısını 10 milyon Euro ile çalması bekleniyor.
Daha önce Cengiz Ünder’i Başakşehir’den Roma’ya transfer eden ünlü sportif direktör Monchi’nin yeni hedefi Süper Lig’in skor makinesi Edin Visca...
Deneyimli futbol adamı, geri döndüğü Sevilla’dan Boşnak yıldız için kesenin ağzını açtı. Sezon başından bu yana Visca’nın hemen hemen her maçını canlı izleyen Monchi, Başakşehir’in kapısını önümüzdeki günlerde çalarak teklifini sunacak.
Sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu için Başakşehir’e 10 milyon Euro önermeye hazırlanan İspanyollar, bu transferi gerçekleştirebilmek adına şartları zorlayacak.
Hoffenheim da devrede
Başakşehir’in de artık yeni bir adım atmak isteyen Visca’nın kontratının da sona erecek olmasını göz önünde bulundurup transfere müsade etmesi bekleniyor. Visca için Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’ın da devrede olduğu ve Almanlar’ın da yaz döneminde Bosnalı futbolcu için resmi adımlar atacağı konuşuluyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Takım oyunu golleri: Marcelo - Real Madrid
Yorumları Göster
Yorumları Gizle