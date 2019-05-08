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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
08.05.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Sevilla'dan Edin Visca'ya 10 milyon Euro!

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Sevilla'dan Edin Visca'ya 10 milyon Euro!

Başakşehir’in skor makinesini uzun süredir takip altında tutan Monchi, Visca’yı Sevilla’ya almakta kararlı. İspanyol ekibinin önümüzdeki günlerde Başakşehir’in kapısını 10 milyon Euro ile çalması bekleniyor.

Daha önce Cengiz Ünder’i Başakşehir’den Roma’ya transfer eden ünlü sportif direktör Monchi’nin yeni hedefi Süper Lig’in skor makinesi Edin Visca...

Deneyimli futbol adamı, geri döndüğü Sevilla’dan Boşnak yıldız için kesenin ağzını açtı. Sezon başından bu yana Visca’nın hemen hemen her maçını canlı izleyen Monchi, Başakşehir’in kapısını önümüzdeki günlerde çalarak teklifini sunacak.

Sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu için Başakşehir’e 10 milyon Euro önermeye hazırlanan İspanyollar, bu transferi gerçekleştirebilmek adına şartları zorlayacak.

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Hoffenheim da devrede

Başakşehir’in de artık yeni bir adım atmak isteyen Visca’nın kontratının da sona erecek olmasını göz önünde bulundurup transfere müsade etmesi bekleniyor. Visca için Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’ın da devrede olduğu ve Almanlar’ın da yaz döneminde Bosnalı futbolcu için resmi adımlar atacağı konuşuluyor.

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Sevilladan Edin Viscaya 10 milyon Euro

 

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