Sevilla'da aldığı cezayı Valencia'da çekecek

Sezon başında Inter'den, İspanya La Liga ekibi Valencia'ya kiralanan Geoffrey Kondogbia ilginç bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Sevilla forması giydiği dönemde Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e karşı mücadele ettiği karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almış ancak futbolcu yurt dışına transfer olduğu için bu cezayı çekmemişti. Monaco'ya transfer olan yıldız isim buradan da Inter'e geçmişti.

Sezon başında Valencia'ya transfer olarak İspanya'ya dönen Kondogbia'nın cezasını bu gece ve 29 Kasım'da Real Zaragoza ile oynanacak Kral Kupası maçlarında çekeceği açıklandı. (yenişafak)