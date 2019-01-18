Sevilla, Slimani'yi istiyor
Fenerbahçe'de istenilen performansı gösteremeyen Islam Slimani'yi Sevilla istiyor.
Fenerbahçe'de gol yollarına çare olamayan Islam Slimani, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın radarına girdi.
21 maçta sadece 4 gol atabilen Cezayirli futbolcunun Sevilla tarafından sezon sonuna kadar istendiği dile getirildi.
İspanyol Gazetesi Marca'nın haberine göre Sevilla Teknik Direktörü Pablo Machin takıma bir golcü daha kazandırmak istiyor ve bu pozisyona Slimani'yi düşünüyorlar.
Habere göre Sevilla'nın Slimani ilgisi, yıldız futbolcunun Türkiye serüveninin kısa sürmesine sebep olabilir.
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