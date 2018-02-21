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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSevilla Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Spor Arena Sevilla Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Spor Arena
21.02.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Sevilla Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Sevilla Manchester United maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücdele sahne alacak. Karşılaşma öncesinde iki takım istatistiklerinde dikkat çeken detaylar bulunuyor. Peki Sevilla Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İki takım tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarıyla oynadığı son 14 maçın tamamında birden fazla gol atamadı. Sevilla, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı son beş sezonun dördünde gruplardan çıkmayı başardı, ancak İspanyol ekibi son 16 turundan öteye geçemedi. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde 2013/14 sezonunun ardından ilk kez eleme turlarında yer alıyor. Sevilla, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı altı maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı ancak bu turlarda iç sahada oynadığı üç maçın ikisini kazandı.

Sevilla Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sevilla Manchester United maçı bu akşam 22:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı maçların %72'sini kazandı. Bu oran, turnuvada en az 15 iç saha maçı oynayan takımlar arasında Real Madrid ve Barcelona'nın ardından elde edilen en yüksek üçüncü oran. Sevilla, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı alt maçın ikisini kazanabildi. Son 16'ya kalan takımlar arasında en az galibiyet elde eden ekip. Sevilla aynı zamanda son 16'ya kalmayı başaran takımlar arasında, grup maçlarında en fazla gol yiyen takım konumunda. Manchester United bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarındaki altı maçının beşini kazandı ve 2007/08 sezonundan bu yana gruplardaki en başarılı performansını sergiledi. Manchester United, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabildi. O galibiyet de, Mart 2014'te Olympiakos'a karşı gelmişti. Wissam Ben Yedder, Sevilla'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin %50'sinin sahibi. Grup aşamalarında bu sezon sadece Cristiano Ronaldo bu oranın üstüne çıkabildi.

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