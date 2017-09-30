Sevilla, Malaga engelini rahat geçti

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-0 ile ev sahibi takım oldu.
Sevilla’ya 3 puanı getiren golleri 68.dakikada penaltıdan Ever Banega ile 70.dakikada Luis Muriel kaydetti.
Ev sahibi Sevilla’da Fenerbahçeli eski futbolcu Simon Kjaer 90 dakika forma giydi ve 79.dakikada sarı kart gördü. Lionel Carole ise kadroda yer almadı. Öte yandan Malaga’da Cenk Gönen kadroda bulunmayan isimler arasındaydı.
Bu sonucun ardından Sevilla 16 puana yükseldi. Malaga ise kötü gidişatını sürdürdü ve 1 puanda kaldı.