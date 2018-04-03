Sevilla – Bayern Münih maçına iddaa oynayacakların dikkatine!
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesi iki takım hakkındaki önemli bilgiler şu şekilde...
Sevilla – Bayern Münih, takımlardan son haberler, iddaa oranları
- Bayern Münih üst üste 7. kez çeyrek finalde, Sevilla ise 60 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde bu tura yükselme başarısı gösterdi.
- Maçın hakemi İtalyan Futbol Federasyonu’ndan Daniele Orsato.
- İtalyan hakem geçtiğimiz sezon Sevilla’nın son 16 rövanş maçını da yönetmiş, Samir Nasri’yi çift sarı karttan oyun dışına yollamıştı. İlk maçı 2-1 kazanan Sevilla, N’Zonzi’nin ayağından bir de penaltıdan yararlanamamıştı.
- Sevilla bu sezon, evinde oynadığı 4 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetmedi.
- Ramon Sanchez Pizjuan’da oynadıkları son 10 Avrupa kupası maçında ise sadece 1 kere sahadan yenilgiyle ayrıldılar. (6 galibiyet)
- Bu sezon oynadıkları 8 Şampiyonlar Ligi maçına da ilk 11’de başlayan Ever Banega cezalı. (1 gol – 2 asist)
- Sağ bek Sebastien Corchia yok, hafif sakatlığı bulunan Jesus Navas’ın maçta forma giyeceği açıklandı.
- Sol bek Sergio Escudero ve bir önceki turda, Manchester United karşısında turu getiren golleri atan Wissem Ben Yedder sarı kart cezası sınırında.
- Bu sezon oynadığı 7 Şampiyonlar Ligi maçında 8 gol atan Wissem Ben Yedder, Fransa’nın Kolombiya ile 23 Mart’ta oynadığı hazırlık maçında ilk kez milli formayı giymişti.
- Bayern Münih’te kaleci Manuel Neuer tam olarak hazır olmadığı için deplasmana götürülmedi.
- Bu sezon 32 resmi maçta forma giyen kanat oyuncusu Kingsley Coman da henüz iyileşmedi ve kadroda yok.
- Lewandowski, Kimmich, Tolisso, Boateng ve Rudy sarı kart cezası sınırında.
- Deplasmanda oynadıkları son 12 Avrupa kupası maçının sadece 5’ini kazanabildiler. (5 mağlubiyet)
- James Rodriguez, Sevilla’ya karşı daha önce 8 kere forma giydi, 4 gol attı. (7 galibiyet – 1 beraberlik)
- 2018 yılında fırtına gibi esen Robert Lewandowski, 12 maça 14 gol sığdırdı.
- Son 4 maçta 3 gol atan Ribery de çok formda bir dönemden geçiyor.
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