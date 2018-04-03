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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
03.04.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

Sevilla – Bayern Münih maçına iddaa oynayacakların dikkatine!

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Sevilla – Bayern Münih maçına iddaa oynayacakların dikkatine!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesi iki takım hakkındaki önemli bilgiler şu şekilde...

Sevilla – Bayern Münih, takımlardan son haberler, iddaa oranları 

- Bayern Münih üst üste 7. kez çeyrek finalde, Sevilla ise 60 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde bu tura yükselme başarısı gösterdi. 

Maçın hakemi İtalyan Futbol Federasyonu’ndan Daniele Orsato.

- İtalyan hakem geçtiğimiz sezon Sevilla’nın son 16 rövanş maçını da yönetmiş, Samir Nasri’yi çift sarı karttan oyun dışına yollamıştı. İlk maçı 2-1 kazanan Sevilla, N’Zonzi’nin ayağından bir de penaltıdan yararlanamamıştı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 162Sevilla - Bayern
    3
    MS2
    1,40
    24113kez oynandı
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- Sevilla bu sezon, evinde oynadığı 4 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetmedi.

- Ramon Sanchez Pizjuan’da oynadıkları son 10 Avrupa kupası maçında ise sadece 1 kere sahadan yenilgiyle ayrıldılar. (6 galibiyet)

- Bu sezon oynadıkları 8 Şampiyonlar Ligi maçına da ilk 11’de başlayan Ever Banega cezalı. (1 gol – 2 asist)

- Sağ bek Sebastien Corchia yok, hafif sakatlığı bulunan Jesus Navas’ın maçta forma giyeceği açıklandı.

- Sol bek Sergio Escudero ve bir önceki turda, Manchester United karşısında turu getiren golleri atan Wissem Ben Yedder sarı kart cezası sınırında.

- Bu sezon oynadığı 7 Şampiyonlar Ligi maçında 8 gol atan Wissem Ben Yedder, Fransa’nın Kolombiya ile 23 Mart’ta oynadığı hazırlık maçında ilk kez milli formayı giymişti.

- Bayern Münih’te kaleci Manuel Neuer tam olarak hazır olmadığı için deplasmana götürülmedi.

- Bu sezon 32 resmi maçta forma giyen kanat oyuncusu Kingsley Coman da henüz iyileşmedi ve kadroda yok.

- Lewandowski, Kimmich, Tolisso, Boateng ve Rudy sarı kart cezası sınırında.

- Deplasmanda oynadıkları son 12 Avrupa kupası maçının sadece 5’ini kazanabildiler. (5 mağlubiyet)

- James Rodriguez, Sevilla’ya karşı daha önce 8 kere forma giydi, 4 gol attı. (7 galibiyet – 1 beraberlik)

- 2018 yılında fırtına gibi esen Robert Lewandowski, 12 maça 14 gol sığdırdı.

- Son 4 maçta 3 gol atan Ribery de çok formda bir dönemden geçiyor.

İddaa Tahminleri - 3 Nisan 2018Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 3 Nisan Salı İddaa programında Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçları ve İtalya Serie A'dan güvendiği 1 maçı sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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