Sevilla Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sevilla Bayern Münih karşılaşması ile heyecan dolu bir mücadele oynanacak. Karşılaşma öncesi dikkat çeken istatistikler yer alırken, spor severler karşılaşmanın hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki Sevilla Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
İki takım tarihlerinde ilk kez bir Avrupa maçında karşılaşacak. Sevilla, Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla 20 kez karşılaşırken, bu maçların sadece üçünde mağlup oldu. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde son dört sezondur bir İspanyol takımı tarafından turnuvadan eleniyor: 2016-17'de Real Madrid, 2015-16'da Atletico Madrid, 2014-15'te Barcelona ve 2013-14'te Real Madrid. Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçında yenilmeyen Sevilla, turnuvada daha önce arka arkaya altı maçlık yenilmezlik serisi elde edemedi. Sevilla, Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci sezonunda ilk kez çeyrek final maçı oynayacak. Bayern Münih ise bu turnuvada en fazla çeyrek final oynayan takım. Geçtiğimiz sezon başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımları ve İspanyol takımları arasında 12 maç oynandı.
Sevilla Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sevilla Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Alman takımları bu maçların sadece birini kazanırken, İspanyol takımları sekiz maçtan galip ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çeyrek final oynayan takımlar arasında gole çevirme oranı en düşük takım Sevilla. Thomas Müller, Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başardığı son 19 maçta yenilgi yüzü görmedi. Müller'in gol atıp takımının kaybettiği son Şampiyonlar Ligi maçı Aralık 2013'te oynanmıştı. Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde 2015/16 sezonu başından bu yana 28 maçta 22 gol attı. Bu süre zarfında turnuvada Polonyalı yıldızdan daha fazla gol atan iki isim var: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla şut pası atan isim Ever Banega.
Wissem Ben Yedder, Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçta 10 gol attı. Turnuvada 10 gole daha erken ulaşan sadece bir isim var: Adriano. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az 15 şut girişiminde bulunan 43 oyuncu arasında gole çevirme oranı en yüksek oyuncu Ben Yedder. Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak çıktığı son 11 maçı da kazanan Juup Heynckes, bu alanda turnuva tarihinin en uzun galibiyet serisine sahip teknik direktör konumunda
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