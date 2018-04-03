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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
03.04.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Sevilla Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Sevilla Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sevilla Bayern Münih karşılaşması ile heyecan dolu bir mücadele oynanacak. Karşılaşma öncesi dikkat çeken istatistikler yer alırken, spor severler karşılaşmanın hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki Sevilla Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İki takım tarihlerinde ilk kez bir Avrupa maçında karşılaşacak. Sevilla, Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla 20 kez karşılaşırken, bu maçların sadece üçünde mağlup oldu. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde son dört sezondur bir İspanyol takımı tarafından turnuvadan eleniyor: 2016-17'de Real Madrid, 2015-16'da Atletico Madrid, 2014-15'te Barcelona ve 2013-14'te Real Madrid. Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçında yenilmeyen Sevilla, turnuvada daha önce arka arkaya altı maçlık yenilmezlik serisi elde edemedi. Sevilla, Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci sezonunda ilk kez çeyrek final maçı oynayacak. Bayern Münih ise bu turnuvada en fazla çeyrek final oynayan takım. Geçtiğimiz sezon başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımları ve İspanyol takımları arasında 12 maç oynandı.

Sevilla Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sevilla Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Alman takımları bu maçların sadece birini kazanırken, İspanyol takımları sekiz maçtan galip ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çeyrek final oynayan takımlar arasında gole çevirme oranı en düşük takım Sevilla. Thomas Müller, Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başardığı son 19 maçta yenilgi yüzü görmedi. Müller'in gol atıp takımının kaybettiği son Şampiyonlar Ligi maçı Aralık 2013'te oynanmıştı. Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde 2015/16 sezonu başından bu yana 28 maçta 22 gol attı. Bu süre zarfında turnuvada Polonyalı yıldızdan daha fazla gol atan iki isim var: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla şut pası atan isim Ever Banega.

Wissem Ben Yedder, Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçta 10 gol attı. Turnuvada 10 gole daha erken ulaşan sadece bir isim var: Adriano. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az 15 şut girişiminde bulunan 43 oyuncu arasında gole çevirme oranı en yüksek oyuncu Ben Yedder. Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak çıktığı son 11 maçı da kazanan Juup Heynckes, bu alanda turnuva tarihinin en uzun galibiyet serisine sahip teknik direktör konumunda

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