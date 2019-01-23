Sevilla Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Sevilla Barcelona maçı, Kral Kupası Çeyrek Final ilk etabında İspanya Ligi'nin iki büyük takımını karşı karşıya getirecek. Kral Kupasında ilerleyişlerini sürdürebilmek için avantajlı skorla galibiyete odaklanacak olan takımlar, sahaya en iyi 11'lerini sürecek. Peki, Sevilla Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Sevilla Barcelona maçı, İspanyol futbolseverler dışında birçok Avrupa ülkesi tarafından da canlı takip edilecek. Peki, Sevilla Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
SEVİLLA BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İspanya Kral Kupası ilk etap mücadelesinde Sevilla, Barcelona'yı konuk edecek. 23 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.30'da oynanacak olan mücadelenin Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
LA LİGA'DA SON DURUM
Barcelona, sahasında Leganes'i 3-1 mağlup ederek peş peşe 7. galibiyetini aldı.
Zirve takipçilerinden Atletico Madrid, Huesca deplasmanında 3-0'lık skorla güldü.
Haftanın maçında Real Madrid, evinde Sevilla'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Valladolid'de Enes Ünal, Levante'ye 2-0 kaybettikleri karşılaşmada, Celta Vigo'da Emre Mor, Valencia'ya 2-1 yenildikleri mücadelede forma giydi.
La Liga'da 20. hafta sonunda puanını 46'ya çıkaran Barcelona, zirvedeki yerini korudu. Katalan ekibini, Atletico Madrid 41, Real Madrid 36, Sevilla 33 puanla takip etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle