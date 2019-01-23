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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.01.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Sevilla Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Sevilla Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sevilla Barcelona maçı, Kral Kupası Çeyrek Final ilk etabında İspanya Ligi'nin iki büyük takımını karşı karşıya getirecek. Kral Kupasında ilerleyişlerini sürdürebilmek için avantajlı skorla galibiyete odaklanacak olan takımlar, sahaya en iyi 11'lerini sürecek. Peki, Sevilla Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Sevilla Barcelona maçı, İspanyol futbolseverler dışında birçok Avrupa ülkesi tarafından da canlı takip edilecek. Peki, Sevilla Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

SEVİLLA BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası ilk etap mücadelesinde Sevilla, Barcelona'yı konuk edecek. 23  Ocak Çarşamba günü TSİ 23.30'da oynanacak olan mücadelenin Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

LA LİGA'DA SON DURUM

Barcelona, sahasında Leganes'i 3-1 mağlup ederek peş peşe 7. galibiyetini aldı.

Zirve takipçilerinden Atletico Madrid, Huesca deplasmanında 3-0'lık skorla güldü.

Haftanın maçında Real Madrid, evinde Sevilla'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Valladolid'de Enes Ünal, Levante'ye 2-0 kaybettikleri karşılaşmada, Celta Vigo'da Emre Mor, Valencia'ya 2-1 yenildikleri mücadelede forma giydi.

La Liga'da 20. hafta sonunda puanını 46'ya çıkaran Barcelona, zirvedeki yerini korudu. Katalan ekibini, Atletico Madrid 41, Real Madrid 36, Sevilla 33 puanla takip etti.

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