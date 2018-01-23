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Sevilla Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Sevilla Atletico Madrid maçı bu akşam Kral Kupası'nda oldukça heyecan seviyesi yüksek, kaliteli bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde Sevilla kendi evinde Atletico Madrid karşısında kazanmak istiyor. Peki, Sevilla Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Hürriyet Haber
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İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Sevilla sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Madrid’de oynanacak ilk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Sevilla ikinci maç öncesi oldukça ciddi bir avantaja sahip. Peki, Sevilla Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

SEVİLLA-ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası'nda heyecan başladı. Sevilla Atletico Madrid maçı 23 Ocak Salı günü (bu akşam) saat 23.30'da oynanacak maç BeIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

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