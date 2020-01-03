Sevilla, Athletic Bilbao'yu ağırlıyor! La Liga'da öne çıkan iddaa tercihi...

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SEVILLA - ATHLETIC BILBAO

Son olarak Mallorca deplasmanına çıkan Sevilla, Ever Banega’nın iyi performansıyla kazanırken ligdeki iki maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

Bu sezon ligde sadece üstünde yer alan iki ekibe karşı gol atamayan Sevilla ekibinde bu maç öncesinde savunmacı Sergio Reguilion’un cezası var.

İç sahada maç başına 16.9 şut üreten Sevilla, Real Madrid’den sonra en üretken ikinci takım.

Real Madrid deplasmanında golsüz beraberlik çıkaran Athletic Bilbao, kalecisi Simon ve savunma hattına duacı desek yeridir.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Athletic Bilbao, bu sezon ligdeki dış saha maçlarında sadece 1 kez kazanabilirken, 9 dış saha maçının 5’inde ise gol atamadı.

Forvet Iker Muniain sakat. Aritz Aduriz’in durumu da şüpheli.

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- İki ekip arasında oynanan son 7 maçın 6’sı "KG YOK" bitti.

- Sevilla’nın ligde oynadığı son 10 maçın 8’i "2.5 ALT" bitti.

- Athletic Bilbao’nun bu sezon ligde oynadığı 18 maçın 14’ü "2.5 ALT" bitti.

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Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise "1.5 ALT/ÜST"...

Kuponların yaklaşık %11’inde, bu maçta en azından 2 gol atılacağı tercihine yer verilmiş.

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Şu ana kadar başarılı bir sezon geçiren Sevilla, savunma anlamında çok iyi işler yapan Athletic Bilbao'yu konuk edecek...

Ligin en az gol yiyen üç ekibinden biri olan Bilbao, Sevilla karşısında da başarılı savunma oyununu sergileyeceğini düşünüyorum. İki ekip de bu sezon skor üretme anlamında çok fazla etkili olamadı. Üst sıralarda tutunmalarının en temel sebebi savunma oyununu çok başarılı bir şekilde oynamaları.

Mücadeledeki tercihim "2.5 ALT" bahsinden yana olacak.

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