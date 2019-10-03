Sevilla Apoel Nicosia Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ikinci hafta maçları başlıyor. Turnuvada A grubunda yer alan Sevilla ile Apoel Nicosia bu akşam karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Sevilla Apoel Nicosia maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. İspanya La Liga ekibi Sevilla, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi ekibi Apoel Nicosia'yı konuk edecek. Sahasından avantajlı bir skorla ayrılmak isteyen Sevilla'da hedef üç puan. İşte, Sevilla Apoel Nicosia Avrupa Ligi maçı hakkında tüm ayrıntılar...
İspanya'nın güçlü ekibi Sevilla, A Grubu'nda ikinci hafta maçında 3 Ekim Perşembe akşamı Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel Nicosia'yı ağırlayacak. Saat 22:00'da başlayacak mücadeleyi ülkemizde canlı yayınlayan kanal yok.
Sevilla ilk hafta maçında, Azerbaycan'ın Qarabağ takımını mağlup etmiş, Apoel Nicosia ise Dudelange takımına yenilmişti.
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