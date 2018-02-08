Sevgililer Günü için özel görev
Muhafız Yüzbaşısı Harold’ın Aşkı, Sevgililer Günü Mutlu Sadakat, Çikolata Koleksiyonu ve 7 Gün Giriş Etkinliği şubat boyunca oyunculara sunulacak.
Dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Games Corp., popüler mobil MMORPG Lineage 2: Revolution’da oyuncularının bu özel gününü dört yeni Sevgililer Günü oyun içi etkinliği ile kutluyor.
Haritamız Aşk Çikolatası
Bugünden itibaren 28 Şubat 2018’e kadar Lineage 2: Revolution’da özel hediyeler sunan iki sevgi-temalı etkinlik düzenliyor. Muhafız Yüzbaşısının Aşkı Etkinliği ile oyuncular görevleri tamamlayarak şeker toplayacak ve toplanan her 100 şeker için ‘Aşk Çikolatası’ haritasında ilerleyerek özel eşyalar kazanacaklar. ‘Aşk Çikolatası’ haritasını tamamlayan oyuncular ayrıca aralarında Kuvvetlendirme Malzemesi Kutusu, R Silah/Zırh/Aksesuar Seviye Seti ve R Ek Özellik Taşı bulunan ekstra ödüller kazanacaklar.
Mutlu Sadakat Etkinliği
Sevgililer Günü Mutlu Sadakat Etkinliği ile oyuncular oyun içi eşya alımıyla kazandıkları 300 Sadakat Puanı karşılığında ekipmanların ek özelliklerini geliştirmede kullanılan 1 adet R Ek Özellik Taşı alabilecekler. Oyuncuların unutmaması gereken ise haftada yalnızca 1 R Ek Özellik Taşı alınması.
Bugünden itibaren 21 Şubat tarihine kadar ise iki ek oyun içi etkinlik oyunculara, karşılığında harika ödüller alabilecekleri çikolatalar kazanma şansı sunacak. Çikolata Toplama Etkinliği ile oyuncular Namlı Canavarları ve Saha Baş Düşmanları’nı yenerek aralarında Öz Sandıkları, Sevgililer Günü Hediye Kutusu ve Maphr’ın Koruması da bulunan oyun içi eşyalarla takas edebilecekleri çikolatalar kazanacaklar.
7-Günlük Giriş etkinliği boyunca ise oyuna giriş yapan oyuncular, içinden çikolata çıkan Sevgililer Günü Çikolata Kutusu kazanacaklar. Etkinlik sona erdikten sonra çikolatalar satılabilir ya da güçlendirme eşyaları olarak kullanılabilir.
Netmarble Chief Global Officer’ı Seungwon Lee: “Sevgiye adanmış bu günü harika ve hoş oyun içi etkinliklerle kutluyoruz!” diyor ve ekliyor:“Bu sene oyuncularımızın, ayın geneline yaydığımız etkinliklerle sunduğumuz hediyelerin ve çikolataların tadını çıkarmalarını umuyoruz.”
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