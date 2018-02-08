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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

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Sıradaki Haber: Schalke maça Dortmund uçağıyla giderse!

eSpor
08.02.2018 - 14:24, Son Güncelleme:

Sevgililer Günü için özel görev

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Muhafız Yüzbaşısı Harold’ın Aşkı, Sevgililer Günü Mutlu Sadakat, Çikolata Koleksiyonu ve 7 Gün Giriş Etkinliği şubat boyunca oyunculara sunulacak.

Dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Games Corp., popüler mobil MMORPG Lineage 2: Revolution’da oyuncularının bu özel gününü dört yeni Sevgililer Günü oyun içi etkinliği ile kutluyor.

Haritamız Aşk Çikolatası

Bugünden itibaren 28 Şubat 2018’e kadar Lineage 2: Revolution’da özel hediyeler sunan iki sevgi-temalı etkinlik düzenliyor. Muhafız Yüzbaşısının Aşkı Etkinliği ile oyuncular görevleri tamamlayarak şeker toplayacak ve toplanan her 100 şeker için ‘Aşk Çikolatası’ haritasında ilerleyerek özel eşyalar kazanacaklar. ‘Aşk Çikolatası’ haritasını tamamlayan oyuncular ayrıca aralarında Kuvvetlendirme Malzemesi Kutusu, R Silah/Zırh/Aksesuar Seviye Seti ve R Ek Özellik Taşı bulunan ekstra ödüller kazanacaklar.

Mutlu Sadakat Etkinliği

Sevgililer Günü Mutlu Sadakat Etkinliği ile oyuncular oyun içi eşya alımıyla kazandıkları 300 Sadakat Puanı karşılığında ekipmanların ek özelliklerini geliştirmede kullanılan 1 adet R Ek Özellik Taşı alabilecekler. Oyuncuların unutmaması gereken ise haftada yalnızca 1 R Ek Özellik Taşı alınması.

Bugünden itibaren 21 Şubat tarihine kadar ise iki ek oyun içi etkinlik oyunculara, karşılığında harika ödüller alabilecekleri çikolatalar kazanma şansı sunacak. Çikolata Toplama Etkinliği ile oyuncular Namlı Canavarları ve Saha Baş Düşmanları’nı yenerek aralarında Öz Sandıkları, Sevgililer Günü Hediye Kutusu ve Maphr’ın Koruması da bulunan oyun içi eşyalarla takas edebilecekleri çikolatalar kazanacaklar.

7-Günlük Giriş etkinliği boyunca ise oyuna giriş yapan oyuncular, içinden çikolata çıkan Sevgililer Günü Çikolata Kutusu kazanacaklar. Etkinlik sona erdikten sonra çikolatalar satılabilir ya da güçlendirme eşyaları olarak kullanılabilir.

Netmarble Chief Global Officer’ı Seungwon Lee: “Sevgiye adanmış bu günü harika ve hoş oyun içi etkinliklerle kutluyoruz!” diyor ve ekliyor:“Bu sene oyuncularımızın, ayın geneline yaydığımız etkinliklerle sunduğumuz hediyelerin ve çikolataların tadını çıkarmalarını umuyoruz.”

 

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