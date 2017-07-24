Seven Knights'ta heyecan artıyor

Netmarble Games, mobil RPG Seven Knights için bir güncelleme yayınladığını ve oyuna Knox, Rook ve Chancellor adlı üç kudretli general eklendiğini duyurdu.

Sevilen generaller artık daha güçlü

Daha sade görünümleriyle Knox, Rook ve Chancellor uzun süredir sevilen karakterlerdi ve görevlerini başarıyla yerine getiriyorlardı. Bu yeni kudretli generallerin ise etkileyici görünümleri ve güçlenmiş yetenekleriyle, pek çok oyuncu tarafından tekrar değerlendirmeye alınması bekleniyor.

Bu üç karakterin özellikle yeni kudretli yetenekleri, savaşların seyrini değiştirecek güçte. Knox artık düşmanlarını anında saf dışı bırakmada daha becerikli, Rook artık birliklerini korumada daha yetenekli ve Chancellor artık bütün düşmanlara yüzde 210 daha fazla hasar veren etkileyici bir yeteneğe sahip.

Asi Eşyalar’a bakmayı unutmayın

Seven Knights‘a ayrıca Asiler eşyaları eklendi. Kale kuşatması, baş düşman savaşı, akın ve gök kule gibi PvE içeriklerinde kullanılabilecek olan bu eşyalar, baş düşman savaşından toplanan puanlarla elde edilebilecek.

Netmarble bu güncellemeyle birlikte oyuna bir de Eşya Füzyonu isimli bir sistem ekledi. Belli sayıda ekipman ve mücevher birleştirerek özel ekipmanların oluşturulabileceği bu sistemde, Kudretli Dört Eski Lord Eşya Seçici, 6 Baş Düşman Mücevher Bileti ve 6 Akın Eşya Bileti gibi yüksek seviye ekipman ve mücevherler rastgele oluşturulacak ve böylece oyuncuların envanterinde saklanan eşyaların kullanılabilirliği artacak.

Miho karakteri sizin olabilir

Garantili olarak özel kahraman veren Seven Knights bulmacanın listesine artık en yeni özel kahramanlardan Miho da dahil. 1 ila 11. bölgelerdeki tüm kahramanları toplayan oyuncular özel kahramanlar kazanıyor ve artık Miho için şanslarını deneyebilecekler.

Bunların yanında, Seven Knights 31 Ağustos tarihine kadar bir giriş etkinliği düzenleyerek, aralarında üç Özel Kahraman Seçici, Özel Maskot Seçici ve Kudretli Normal Kahraman Seçici’nin de bulunduğu çok sayıda ödül dağıtacak.

Dünya çapında son derece popüler olan Seven Knights, 500’ün üzerinde farklı karakter biriktirip geliştirerek eğlenebileceğiniz sıra tabanlı mobil bir RPG’dir.