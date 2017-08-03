Seven Knights’a yeni savaşçılar geliyor

Netmarble Games, mobil RPG Seven Knights ‘a yeni özel kahramanlar Ryan ve Velika’nın oyuna eklendiğini duyurdu.

Asiler’den biri olan Ryan, son derece yetenekli bir eskrimci ve Elysia’nın taç giymesinden sonra ikinci komutanlığa atanmıştı. Artık oyuna katılarak oynanabilecek duruma gelen Kudretli Ryan ise delme ve kanatma becerilerine ek olarak tüm yaralanmalara karşı bağışıklığıyla çok etkileyici bir oynama deneyimi sunacak.

Kara Büyücü Vilka

Kara Büyücü Vilka, değişerek Büyücü Taşı’nı kazanmış ve bu sayede büyü gücünü arttırmış bir kara büyücü. Kudretli Velika, yanındakilerin büyü güçlerini arttırabiliyor ve özellikle de büyü türü müttefiklerini her tür hasara dayanıklı hale getiriyor. Oyuncular, yalnızca büyü türü müttefiklerden bir takım oluşturarak Velika’nın yeteneklerinden sonuna kadar faydalanabiliyor.

Netmarble, yeni güncellemenin şerefine 3-10 Ağustos 2017 tarihleri arasında Ryan etkinlik zindanını açık tutacak. Zindanı tamamlayan etkinlik katılımcıları, olasılık bazlı olarak Ryan’ın Ekipman Bileti’ni kazanacak.

Ayrıca güncelleme gününden itibaren Netmarble bir hediye kutusu etkinliği düzenleyecek ve 17 Ağustos 2017’ye kadar her gün bir kutuyu hediye edecek. Kutuda 4 yıldız kahraman seçici, anahtar ve altın gibi çeşitli ödüller bulunacağı gibi, 14 gün peş peşe oyuna giriş yapmak garantili olarak Özel Kahraman Bileti verecek.