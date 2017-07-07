Seven Knights’a yeni özel kahraman

Endonezyalı bir tanrıçadan esinlenerek yaratılan Roro, bir büyü kahramanı ve “Okyanusun Adaleti”ne sahip.
Arenada son derece faydalı olacak yeteneklerle gelen bu kahraman, müttefik taraftaki diğer büyü kahramanlarıyla büyük uyum içerisinde. Yeni güncellemede ayrıca Seven Knight’taki görev simgesi, lider simgesiyle değişti. Oyuna yeni eklenen lider simgesi, oyuncuların oynadıkça elde ettikleri simgeleri kullanarak yeteneklerini arttırmalarını sağlayan görev simgesini ekledi.
Etkinlik var kaçırmayın
6 Yıldız Kahraman Kartları’nı birleştiren oyuncuların yeni bir özel kahraman elde etmesini sağlayacak olan yeni bir etkinlik ise 27 Temmuz 2017 tarihine kadar devam edecek. Birleştirme için gereken kahramanların bir kısmı anlık bildirimlerle verilecek. Ayrıca, hesap başına yalnızca bir tane alınan Başlangıç Paketi sıfırlanacak ve oyuncular bu paket sayesinde yakutlar ile çeşitli hediyeler kazanacak.