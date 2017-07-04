Seven Knights’a yeni kahraman

Oyunda daha önce, Çağırma Dükkanı’ndaki oynanamayan karakterlerden biri olan Chloe, artık yeni bir kahraman olarak Seven Knights’ta yer alacak. Göz renkleri farklı olan kedilerden esinlenerek oluşturulan bu karakter bir destek kahramanı ve kudretlendirildiğinde müttefiklerinin aldığı tüm hasarı sıfırlayabilen ve oldukça yararlı olabilecek bir yetenek kazanıyor.

Lider Simgesi sistemi geliyor

Güncellemeyle oyuna eklenecek olan Lider Simgesi Sistemi sayesinde oyuncular, belli başarımları veya oyun içindeki belli hareketleri tamamlayarak Lider Simgesi kazanabilecekler. Bu simgeleri kazandıkça da savaşta işlerine yarayacak ek yetenekler alabilecekler.

Bulmaca bölümü yenilendi

Oyuncuların özel kahramanlar elde edebildiği popüler Seven Knights bulmaca da elden geçirildi. Önceden özel kahramanları sırayla alan oyuncular, artık istedikleri kahramanı seçerek tercih ettikleri kahramanı daha çabuk edinebilecekler. Kale Kuşatması’nda yapılan değişikliklerin sonucundaysa 10 ila 15 dakikalık oynama süresi 5 dakika sınırına indirildi. Bu sayede oyuncular daha kısa bir sürede oynamaya daha fazla odaklanabilecekler.

Hediyeleri kaçırmayın

Güncellemeyle birlikte ayrıca Chloe’ye ulaşan oyunculara 4 yıldız element seçici hediye ediliyor. Bu etkinlik 6 Temmuz 2017 tarihine kadar sürerken, Chloe’yi kudretlendiren oyuncularsa 6 yıldız bir kahraman bileti daha kazanacak. Bunların yanında düzenlenecek bir ‘giriş’ etkinliğiyle, Seven Knights oyunculara sadece giriş yaptıkları için hediyeler verecek. Oyuncular giriş yaparak Kahraman Seçici, Gizlenmiş Ustalar, 6 Yıldız Yedi Şövalye Seçici veya 4 Yıldız Özel Kahraman Seçici elde edebilecek.

Dünya çapında son derece popüler olan Seven Knights, 500’ün üzerinde farklı karakter biriktirip geliştirerek eğlenebileceğiniz sıra tabanlı mobil bir RPG’dir.