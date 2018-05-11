Seven Knights'a yeni ikiz kahraman
Netmarble Games, mobil RPG oyunu Seven Knights için hazırladığı büyük güncellemeyle, kahraman maksimum seviye tavanını genişlettiğini ve yeni kahraman Branze&Bransel'in oyuna katıldığını duyurdu.
Kahramanalar için Maksimum Seviye Tavanı, 46'dan 50'ye yükseltildi. Seviye tavanı değişikliğiyle kahramanın seviyesi yükseldikçe oyuncular daha fazla Üstünleştirme avantajı bulacak. Kahraman 46, 48 ve 50. seviyelere ulaştığında oyuncular Gölge Cevheri kullanarak kahramanlara özel beceriler kazandıran Kahraman Özel Eşyalarını etkinleştirebilecek.
İlk ikiz kahramanlar
Yeni özel kahramanlar Branze&Bransel ilk çıkışlarını yapacak. Branze&Bransel, Kara Şövalyelerin üyesi ve Seven Knights'ın ilk ikiz kahramanlarıdır. Heyecan verici saldırı yetenekleriyle güçlü bir performans sergiliyor. Seven Knights yeni kahramanların duyurulmasını kutluyor, Oyuncular, ilk defa 6-yıldızlı Branze&Bransel elde ettiklerinde Seviye 40 Branze&Bransel alabilecekler.
Otomatik Yenileme sistemi oyuna eklendi. Sistem otomatik olarak destedeki 30 seviye kahramanları değiştirir ve oyuncular artık oyun içi parayı çok daha kolay bir şekilde elde edebilirler. Üstelik, kahraman seviyesine 30'a ulaşıldığında verilen Yakutlar d 2'den 3'e çıkarıldı ve başlangıçta 200 Yakut ile sınırlı olan yakut kasma konusunda da artık bir sınırlama yok.
Netmarble bu güncellemeyi kutluyarak Katılım Etkinliği ile özel devasa ödüller veriyor. Katılım Etkinliği 4 hafta boyunca sürecek ve oyuncular bedava 9 Özel Kahraman Seçici, 6 Kudretli Kahraman Seçici ve toplamda 2.000 Yakut kazanabilecek.
Oyunla ilgili daha fazla bilgiye, şirketin kendi sitesinden erişilebilir: (http://sevenknights.netmarble.com)
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