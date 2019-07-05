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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
05.07.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Seven Knights’a Mitik Kudretlendirme güncellemesi geldi

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Seven Knights’a Mitik Kudretlendirme güncellemesi geldi

Seven Knights’ın temmuz ayındaki güncellemesi ile kudretlendirmenin en üst seviyesi olan Mitik Kudretlendirme oyuna eklenecek. Bu özellikten yararlanacak ilk 2 kahraman ise Dellons ve Shane olacak. Ayrıca güncellemeye özel kutlama şenlikleriyle oyunculara bol bol hediyeler dağıtılacak.

Netmarble, bugün mobil rol yapma oyunu Seven Knights için yeni büyük bir güncelleme olan Mitik Kudretlendirme sistemini duyurdu.

Dellons ve Shane’e Mitik Kudretlendirme geliyor

Mitik Kudretlendirme, kudretlendirmenin en üst seviyesidir ve Mitik Kudretlenmiş bir kahraman yeni bir yetenek ve görünüm kazanır. Mitik Kudretlendirmenin avantajından ilk kez yararlanacak iki kahraman Dellons ve Shane olacak. İleride başka kahramanlar da Mitik Kudretlendirme şansı elde edecek.

Mevcut kahramanların büyüme sistemi de büyük değişikliğe uğruyor. Leah gerektiren Eşya Kilidi Açma artık ücretsiz olacak ve oyuncular artık Limit Kırma sistemini altınla kullanabilecek, Ruh Özü ile destekleyebilecek. Seviye 40 özel kahraman ilk alım avantajı da bütün özel kahramanlar için geçerli olacak.

Kutlama şenlikleri başlasın!

Netmarble bu güncellemeyi ve Seven Knights Ayı’nı bir kutlama etkinliği ile şenlendiriyor. Özel sıçrama Giriş Panosu ile oyuncular yalnızca oyun içeriğini oynayarak bol bol ödüller kazanacak. Netmarble, Seven Knights ayı şerefine katılım etkinlikleri de düzenleyecek.

 

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