'Seve seve gelirim' dedi... Aziz Behich o kulübe mesajı gönderdi!
Aziz Behich'ten mesaj var... Avustralyalı sol bek, sezon başında gittiği PSV'de kulübeden kurtulamayınca Türkiye'ye dönüş sinyali yaktı.
Tranferde önceliği orta saha ve forvet takviyesine veren Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi.
Sezon başında 1.5 milyon euro'ya Bursaspor'dan PSV Eindhoven'a transfer olan 28 yaşındaki Aziz Behich'in menajeri aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe haber yolladığı bildirildi.
Hollanda ekibinde kulübeden kurtulamayan Avustralyalı sol bekin, F.Bahçe'ye gelmek istediğini iletip "Beni isterseniz seve seve gelirim. Bonservis konusunda her türlü kolaylık için PSV yönetimiyle konuşmaya hazırım" mesajı gönderdiği öğrenildi.
KULÜBEYE MAHKUM OLDU
Aziz'in ismi sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Hollanda ligi Eredivisie'de bu sezon 4 maçta sahaya çıkıp sadece 70 dakika şans bulabilen 1.70 boyundaki futbolcu, söz konusu maçlarda oyuna sonradan dahil oldu.
PSV ile 2022'ye kadar kontratı olan Behich, Bursaspor'da 144 maçta 6 gol, 8 asist üretmişti. (Fotomaç)
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