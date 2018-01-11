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Sessiz Londra derbisi! Tek eksik gol...

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea, sahasında Arsenal ile golsüz berabere kaldı.

A.A
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İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea, sahasında Arsenal ile 0-0 berabere kaldı. Stamford Bridge Stadı'nda oynanan derbi maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Temponun düşmediği ikinci yarıda iki takımın da atakları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemedi.

Federasyonun üç maçtan men ettiği Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger ise cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 24 Ocak Çarşamba günü Emirates Stadı'nda oynanacak. 

 

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