Sessiz derbi! Ne G.Saray, ne F.Bahçe...

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır , Bahattin Duran , Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera , Maicon , Denayer , Serdar (Latovlevici dk. 20 ), Mariano , Ndiaye , Fernando , Tolga , Feghouli (Ahmet dk. 89 ?), Belhanda , Gomis (Eren dk. 80 ?)

Yedekler: Eray, Yasin, Selçuk, Sinan, Linnes, Rodrigues, Koray

Teknik Direktör: Igor Tudor

Fenerbahçe: Kameni , Isla , Neto , Neustadter , Hasan Ali , Ozan (Aatif dk. 90+1), Josef de Souza , Dirar , Giuliano , Valbuena (Alper dk. 72 ), Janssen (Soldado dk. 72 )

Yedekler: Volkan, Erten, Mehmet, İsmail, Şener, Skrtel, Oğuz

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kırmızı kart: Belhanda (dk. 73) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mariano, Denayer, Fernando (Galatasaray), Neto, Alper (Fenerbahçe)

MAÇ NOTLARI

SARI-KIRMIZILILARDA SERDAR AZİZ KADROYA DÖNDÜ

Galatasaray, son oynadığı lig maçı olan Atiker Konyaspor mücadelesinde Denayer - Maicon ikilisiyle sahaya çıkarken, kısa süreli bir sakatlık yaşayan Serdar Aziz, Fenerbahçe karşısında yeniden formasına kavuştu. Milli oyuncu, Geçtiğimiz hafta ilk 11'de başlayan Latovlevici yerine kadroya dahil olurken, Garry Rodrigues yerine de sakatlığı geçen Tolga Ciğerci tekrardan ilk 11'e döndü.

FENERBAHÇE'DE KAZANAN KADRODAN TEK DEĞİŞİKLİK

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman, son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk 11'inden tek değişikliğe gitti. Kocaman, geçtiğimiz hafta ilk 11'de başlayan Roberto Soldado'nun yerine, yeni transferlerden Vincent Janssen'i tekrardan ilk 11'e dahil etti. Öte yandan Nabil Dirar, mide rahatsızlığı olmasına rağmen bugünkü maçın ilk 11'inde yer aldı.

SON MAÇTA KAZANAN FENERBAHÇE

Galatasaray ile Fenerbahçe, son olarak 23 Nisan 2017'de Süper Lig 28'inci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele, Josef de Souza'nın 90'ıncı dakikada kaydettiği golle 1-0 Fenerbahçe lehine sonuçlanmıştı. Aynı zamanda geçen sezon ligin ilk yarısında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi de sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.

İKİ EKİP SÜPER LİG'DE 121'İNCİ KEZ KARŞILAŞIYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün oynanacak mücadele ile 121'inci kez Süper Lig'de karşı karşıya gelmiş olacak. Oynanan 121 maçın 50'sinde gülen taraf Fenerbahçe olurken, 33 kez Galatasaray kazandı ve 37 maç beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın evinde oynanan 60 lig maçında ise 23 kez Galatasaray, 15 kez Fenerbahçe galip geldi. 22 maç ise beraberlikle tamamlandı.

GALATASARAY LİGDE 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 12 maçta galibiyet yüzü görmedi. Geçen sezon ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu sezon çıktığı 8 maçta ise 7 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Çıktığı son 12 lig maçında 11 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, bu seriyle Igor Tudor dönemindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı.

SERDAR AZİZ SAKATLANDI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin henüz başında sakatlık geçiren Serdar Aziz, 19'uncu dakikada yerini Iasmin Latovlevici'ye bıraktı. Geçen hafta sakatlığından dolayı forma giyemeyen milli oyuncu, bu hafta 3'lü savunmanın solunda görev aldı ancak sakatlığından dolayı mücadeleyi tamamlayamadı.

TUDOR'UN PLANI BOZULDU

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe karşısına 3'lü savunma ile çıktı. Bu sezon içinde ilk kez bunu deneyen Hırvat teknik adam, Serdar Aziz'in sakatlanmasının ardından oyuna Iasmin Latovlevici'yi alarak tekrardan takımın ilk 8 hafta oynadığı sisteme dönüş yaptı.

AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMI TT STADYUMU'NDA

Finalde İngiltere'yi mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Türk Telekom Stadyumu'nda derbiyi izlemek için yerini aldı. Mücadelenin devre arasında sahaya çıkan millilere, taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadyumu tribünlerinden "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sesleri yükselirken, ay-yıldızlılar taraftarlar için üçlü çektirdi.

26 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Fenerbahçe'nin kalesini, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı 26 yıl sonra yabancı bir kaleci korudu.

Teknik direktör Aykut Kocaman, kaledeki tercihini son 4 haftada olduğu gibi yine Carlos Kameni'den yana kullandı.

Fenerbahçelilerin kalesinde, ligde Galatasaray derbisinde en son bir yabancı kaleci olarak 4 Mayıs 1991'de Alman file bekçisi Toni Schumacher yer almıştı.

Bu tarihten sonra ligde Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı 54 derbide de kaleye Türk file bekçileri geçmişti.

Kameni, 26 yılı aşkın süre sonra Galatasaray derbisinde forma giyen ilk yabancı kaleci oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda boşta kalan topa Gomis vuramadı. Gomis’in ıskaladığı top Feghouli’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan top tekrar kornere gitti.

7. dakikada Janssen, Serdar Aziz’den önce yaptığı hamleyle topu kaptı ve direkt kaleye gönderdi. Top ağlara gitti ancak Cüneyt Çakır, Janssen’in hareketini faul olarak değerlendirdi.

20. dakikada atılan uzun topa hareketlenen Gomis, savunmaya rağmen topu iyi sakladı. 2 futbolcuyu çalımlayan golcü futbolcunun vuruşunda Kameni gole izin vermedi.

43. dakikada gelişen kontratakta Valbuena, soldan ceza sahasına giren Janssen’i gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda çaprazdan topu az farkla auta gönderdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Feghouli'nin soldan ortasında arka direkte Gomis'in indirdiği topa penaltı noktası gerisinde Tolga Ciğerci'nin yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Kameni'nin son anda müdahalede bulunduğu meşin yuvarlak yandan kornere gitti.

68. dakikada Feghouli'nin soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Maicon'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

73. dakikada ara pasıyla Fenerbahçe ceza sahasına giren Belhanda, kaleci Kameni ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı bekleyen Belhanda'yı kendisini aldatmaya yönelik harekette bulunduğu gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve müsabaka 0-0 berabere sonuçlandı.