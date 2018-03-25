Sesi Görenler Milli Takımı üçüncü oldu
Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA B1 Grand Prix'de üçüncü oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Turkcell sponsorluğundaki Sesi Görenler Milli Takımı, üçüncülük maçında Rusya'yı Hasan Şakay'ın golüyle 1-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlı takım, 2015'te Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve 2017'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ilk beşe girerek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Milliler, 8-18 Haziran'da İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na ikinci kez katılma hakkı elde etti.
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