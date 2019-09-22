"Sesi Görenler" final şansını kaybetti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri"Sesi Görenler" final şansını kaybetti
GeriFutbol "Sesi Görenler" final şansını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
22.09.2019 - 22:24, Son Güncelleme:

"Sesi Görenler" final şansını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Sesi Görenler" final şansını kaybetti

IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Fransa'ya 3-1 mağlup oldu.

Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonaya yarı final maçlarıyla devam edildi.
Yağmurlu havada oynanan maçta Görme Engelli Milli Takımı, Fransa karşısında karşılaşmaya iyi başladı ve 8. dakikada Kahraman Kurbetoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Fransa, bu gole 13. dakikada Villenoux Frederic ile yanıt verdi ve skora denge geldi: 1-1. Frederic attığı gol sırasında aldığı darbe neticesinde sakatlık geçirirken, Ramazan Kunduz kırmızı kart gördü ve milli takımı eksik bıraktı.

Maçın 16. dakikasında ani gelişen Fransa atağında Baron Martin, takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarının son anlarında millilerde Emrah Öcal'ın bir şutunda top direkten döndü ve Fransa ilk yarıyı önde kapattı.

Fransa, karşılaşmanın 29. dakikasında Niang Babacar ile farkı ikiye çıkararak skoru 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda "Sesi Görenler", girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremeyince Fransa sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Milliler, bu sonuçla hem final oynama hem de 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma fırsatını kaçırdı.

Karşılaşma sonunda milli oyuncular büyük üzüntü yaşarken, oyuncuları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli teselli etti.

Milli takımı desteklemek için Japonya'dan gelen Honju Belediye Başkanı Yoshida Shinge ve 30 kadar Japon taraftar da Sesi Görenler'i "Türkiye, Türkiye" tezahüratlarıyla destekledi.

- Üçüncülük maçı ve final salı günü

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği "Sesi Görenler", 24 Eylül Salı günü TSİ 12.30'da üçüncülük maçında İngiltere ile karşılaşacak.

Yarı finalin diğer maçında İspanya, İngiltere'yi seri penaltı atışlarıyla yenerek adını finale yazdırdı.
Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa ile İspanya, salı günü karşı karşıya gelecek. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Abdurrahim Albayrak: Ben taraftarlarımıza güveniyorum
Borussia Dortmund'a ağır çelme
PSV-Ajax maçında kazanan olmadı
Sırbistan derbisinde kazanan Partizan