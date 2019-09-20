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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.09.2019 - 23:21, Son Güncelleme:

Sesi Görenler Belçika'yı tek golle devirdi

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Sesi Görenler Belçika'yı tek golle devirdi

IBSA Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'yı 1-0 mağlup

Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı şampiyona, A Grubu'ndaki Türkiye-Belçika mücadelesiyle devam etti. Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli geçti ve golsüz eşitlik bozulmadı.

İngiliz hakem ikilisinin kararlarıyla stresli ve gergin geçen maçın ikinci yarısında, millilerde takım kaptanı İbrahim Üzüm, kırmızı kart gördü ve milliler bir süre sahada 4 kişi mücadele etmek durumunda kaldı. İbrahim Üzüm, karara tepki gösterdi.

"Sesi Görenler" olarak anılan Türk Milli Takımı, aradığı golü bir kişi eksik oynadığı maçın son anlarında Kahraman Kurbetoğlu'nun ayağından buldu.

Müsabakanın kalan dakikalarında iyi savunma yapan milliler, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve grupta puanını 5'e yükseltti.
Bu galibiyet, aynı zamanda şampiyonanın ilk iki maçında İtalya ve İspanya ile berabere kalan millilerin aldığı ilk galibiyet oldu.

- Büyükelçilerden millilere tam destek

Millilerin, Belçika ile oynadığı müsabakayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan birlikte izledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği "Sesi Görenler", gruptaki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 12.30'da Romanya ile karşılaşacak. 

"Kaybetme lüksümüz yoktu"

Görme Engelli Futbol Milli Takımı oyuncusu Kahraman Kurbetoğlu, Belçika'yı 1-0 yenerek önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.

IBSA Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Belçika'yı 1-0 yenen Türkiye'nin galibiyet golünü atan milli oyuncu Kahraman Kurbetoğlu, "Çok gerilimli bir maçtı. Biraz Türklere oyun oynuyorlar. Biz ona gelmemeliydik. Hemen atlattık. Eksikken golü bulduk. İyi mücadele ettik. Onlar da çok iyi hazırlanmışlar. Bu turnuvada gruptan çıkma şansı vardı Belçika'nın bu maçı alsaydı. Bizim kaybetme lüksümüz yoktu. Almamız gerekiyordu, aldık. Yarın da Romanya'yı yenip, yarı finalde mücadele edeceğiz." dedi.
Milli oyuncu Ramazan Kunduz da çok zor bir maç olduğunu ifade ederek, "Kıran kırana bir maçtı. Rakibimiz biraz sert oynayarak gerçekten bizi yıprattı. Rakibimizi yenebilirdik ama hakemi de dualarla yendiğimizi düşünüyorum. 3 kişi kaldıktan sonra elimize bir bomba geldi ve onu kendimize değil de rakibimize doğru patlattık ve Allah’ın izniyle maçımızı kazandık. Şimdi yarın Romanya'yı da yenip rakibimizi bekleyeceğiz." diye konuştu.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem de Belçika maçının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mutlak galip gelmemiz gereken bir maçtı. Rakip de güçlüydü. Çok yüksek tempoda geçti. Futbolcularımız gerçek anlamda iradelerini ortaya koydu. Oyuncularımız, çalışkanlıklarıyla, cesaretleriyle, mücadele azimleriyle 1-0 da olsa maçı kazandı. Önemli olan da kazanmaktı. Yarın Romanya ile karşılaşacağız. Romanya'yı da yenersek ülke olarak 'Sesi Görenler'imizin yolu açık."

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