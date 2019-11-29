Servet Yardımcı: Fransa bize 'Türkiye ile aynı grubu istemiyoruz' dedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriServet Yardımcı: Fransa bize 'Türkiye ile aynı grubu istemiyoruz' dedi
GeriFutbol Servet Yardımcı: Fransa bize 'Türkiye ile aynı grubu istemiyoruz' dedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Uğur Demirkırdı / Bükreş,(DHA)
29.11.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Servet Yardımcı: Fransa bize 'Türkiye ile aynı grubu istemiyoruz' dedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Servet Yardımcı: Fransa bize 'Türkiye ile aynı grubu istemiyoruz' dedi

Servet Yardımcı, "Fransa, bize 'aman aman, biz Türkiye ile aynı gruba düşmek istemiyoruz. Yeter, iki maç yaptık, ayrı gruplara düşelim' dediler" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek. Kura çekimi için Bükreş'te bulunan TFF 1'inci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın eleme maçlarını çok iyi geçirdiğini dile getiren Sevet Yardımcı, ilk defa son maça kalmadan Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanıldığını söyledi. Son saniye, son dakika hesaplarına gerek kalınmadığının altını çizen Yardımcı, "Bu bizim için gerçekten önemliydi, üst üste 2'nci kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak da bizim için çok önemli. İlki 2016'daydı şimdi ise 2020'de. Yarın kura çekimi var, biz de heyecanla bekliyoruz. 6 grup var biliyorsunuz, 6 grubun içerisinde Kopenhag ve Saint Petersburg haricinde diğer 5 gruba kuramızın çekilme ihtimali var, bu arada bizim tercihlerimiz özellikle Azerbaycan, Türkiye'nin Bakü'de oynamasını çok istiyor, bizi ev sahibi olarak değerlendiriyorlar. Bizim için tabii o da önemli fakat Münih, Budapeşte gibi Türk toplumunun çok sayıda olduğu bu ülkelerde oynamak da bizim için çok önemli olacak özellikle 2008 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız, İsviçre ve Avusturya'da çok önemli Türk seyirci desteği almıştı. Dolayısıyla yarını heyecanla bekliyoruz" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR SON HIZLA DEVAM EDİYOR"

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Mayıs 2020'de İstanbul'da yapılacağını hatırlatan Servet Yardımcı, "Bununla ilgili hazırlıklar son hızla devam ediyor. Hem stadımızın yetiştirilmesi hem güvenlik, lojistik ve diğer konulardaki hazırlıklar hakkında her hafta UEFA ile toplanıyoruz, onlar İstanbul'a geliyorlar. Burada da son hazırlıkların üzerinden geçtik dün ve bu sabah, biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi Finali, dünyanın en önemli finali, en önemli gün, tek bir final günü. Dolayısıyla UEFA, TFF, valiliğimiz, emniyetteki temsilcilerimiz, belediyemizle beraber bütün hazırlıkların üzerinden geçiyoruz ki 2005 İstanbul Finali gibi her bakımdan yine unutulmaz bir final olsun. Bu çalışmaları yapıyoruz, bugün öğleden sonra 55 federasyonun toplanacağı bir toplantı var. Bu toplantıda VAR, milli takıma reklam alma gibi, UEFA'nın üzerinde çalıştığı diğer konular tartışmaya açılacak, 55 federasyonun görüşleri alınacak. Günlerimiz yoğun geçiyor.

İstanbul çok önemli, büyük ve özellikleri olan bir şehir. Tarihi, dokusu, insanların misafirperverliği, otellerimizin kalitesi, havaalanımızın büyüklüğü, Türk Hava Yolları'nın (THY) tüm şehirlere direkt uçma imkanının olması İstanbul'u çok cazip kılıyor ve herkesin çok arzulu gelmek istediği bir şehir. Beklentiler çok yüksek, inşallah biz de bu finalde en iyi şekilde misafirperverliğimizi ve ev sahipliğimizi yapmış oluruz, unutulmaz bir final olur" diye konuştu.

"KURA BİRAZ ŞANSA BAĞLI"

Azerbaycan'ın Türkiye'nin Bakü'de oynamasını çok arzuladığını tekrarlayan Servet Yardımcı, "Türkiye'yi ev sahibi olarak değerlendiriyorlar. Bizim için bu da önemli fakat diğer gruplar da bizim için önemli. Bizim için fark etmez, kura biraz şansa bağlı ama Bakü de olabilir, Münih, Budapeşte, Amsterdam, Bükreş de tercihimizde. Özellikle Dublin, Bilbao biraz ters kalır diye düşünüyoruz. Fakat Londra, Glasgow da olabilir, hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

" 'FRANSA; AMAN AMAN, BİZ TÜRKİYE İLE AYNI GRUBA DÜŞMEK İSTEMİYORUZ' DEDİ"

Servet Yardımcı, sabah saatlerinde Fransa Federasyonu ile birlikte olduklarını aktararak, "Özellikle bu konuyu konuştuk. Bize 'aman aman, biz Türkiye ile aynı gruba düşmek istemiyoruz. Yeter, iki maç yaptık, ayrı gruplara düşelim' dediler. İzlanda ile son 3 turnuvada grup maçlarında hep aynı gruba düştük, belli olmaz, onlar bizim kaderimiz. Devamlı İzlanda ile oynuyoruz, her kura çekiminde İzlanda bizim grubumuzda oluyor. Hayırlısı" dedi.

"FRANSA'DA OLDUĞU GİBİ AVRUPA'DAKİ MAÇLARDA STADIN BÜYÜK KISMININ TÜRK SEYİRCİDEN OLUŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Taraftarların bilet alma işlemlerinni kura çekiminden bir hafta sonra başlaması ile iligil konuşan Servet Yardımcı, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu 12 şehir stadyumlarının kapasiteleri farklı, herhalde 35 binden 80 bine kadar çıkıyor, diğer statlarla beraber. Muhtemelen 5 bin ile 12 bin seyirci kapasitesi ayrılmış olacak bizlere, yani oynayan takımlara. Dolayısıyla bu statlarda maksimum 12 bin, minimum 5 bin Türk seyirci olacaktır. Bizlerin, bize ayrılan yerlerin dışında dışarıdan bilet almak isteyen Türk seyircileri olacaktır. Fransa'da olduğu gibi Avrupa'daki maçlarda stadın büyük kısmının Türk seyirciden oluşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"UEFA'NIN ASKER SELAMI SORUŞTURMASINI AKİNEN TAKİP EDİYORUZ"

Servet Yardımcı, UEFA'nın Türk futbolculara başlattığı asker selam soruşturması hakkında ise şöyle konuştu: "Süreç şu anda çok yakinen takip ettiğimiz bir süreç. İşin üzerindeyiz ve bu soruşturmanın niye açıldığını, buradaki kötü niyetin art niyetin yanlış olduğu biz savunmamızda en iyi şekilde anlatacağız. Bu selamı niye verdiğimizi ve bu selamın anlamını Avrupalı dostlarımıza anlatacağız. Bu süreci de başarıyla sonuçlandırmış olacağımıza yürekten inanıyorum."

Servet Yardımcı: Fransa bize Türkiye ile aynı grubu istemiyoruz dedi

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle