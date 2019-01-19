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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Servet Tazegül kariyerini noktaladı

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Servet Tazegül kariyerini noktaladı

Olimpiyat şampiyonu tek Türk tekvandocu Servet Tazegül, aktif sporculuk kariyerini noktaladı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Servet, artık yeni tekvandocular yetiştirmek için Türk sporuna hizmet edecek.
Almanya'da yaşayan Servet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye dönüyorum. Sporculuk kariyerimi noktaladım. Erkek Milli Takımı'nda antrenör olarak görev yapacağım." dedi.
Gelecek hafta Türkiye'ye gelecek Servet, "Spora devam etmek için bir süre antrenman yaptım ama olmuyor. Sakatlıklar da yaşadım. Bıraktığında geri dönüş zor oluyor. Tekrar toparlamak mümkün olmuyor. 'Gençlerin önünü açalım.' dedik. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşadım. İçimde bir ukde kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bundan sonra gençlere hizmet edeceğim"

Servet, 5. kademe antrenörlük belgesini aldığını belirterek, "Ali Şahin hoca ile çalışacağız. Ali hoca teklif etti. 'Beraber çalışalım.' dedi. Bundan sonra gençlere hizmet edeceğim. Hem hoca hem de ağabey olarak onlara elimden gelen desteği vereceğim." diye konuştu.
Türk tekvandosunda son dönemde kadınlarda elde edilen başarılara rağmen erkeklerde yaşanan düşüşle ilgili ise Servet, şunları kaydetti:
"Erkeklerde son dönemde bir gerileme var. Sistem değişikli oldu. Sistem fizik açısından uzun boylu sporcu istiyor. Kızlar uzun boylu olduğundan çabuk adapte oldu. Esnek ve uzun boylular. Ellerimizde uygun sporcular vardı zaten, üzerinde durunca başarı geldi."

- 2012 Londra Olimpiyatları'nda tarihe geçti

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre tataminin uzağında kalan Servet, kariyerinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu elde etti.
Servet, 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak tarihe geçti. Olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan tek Türk tekvandocu olan Servet, ayrıca 2008 Pekin Olimpiyatları'nda üçüncü sırayı aldı. 

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