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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.11.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Servet kaçtı! 3 milyon 600 bin liralık iddaa kuponu...

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Servet kaçtı! 3 milyon 600 bin liralık iddaa kuponu...

Misli.com'da tarih yazılacak, ulaşması imkansıza yakın bir rekor kırılacaktı! 3 maçlık basketbol kuponuyla 3 milyon 600 bin liralık serveti kaçırdı...

Geçtiğimiz hafta 3 TL'ye 45 bin 333 TL kazanan Misli.com üyesinden sonra bu hafta da tarih yazılıyor, ulaşması imkansıza yakın bir rekor kırılıyordu!

3 TL'lik efsane kuponu merak ediyorsanız, aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...

Yok böyle iddaa kuponu 3 TLye 45 bin 333 TL kazandı...
Yok böyle iddaa kuponu! 3 TL'ye 45 bin 333 TL kazandı...

SERVET KAÇTI! İDDAA'DAN 3 MİLYON 608 BİN TL KAZANACAKTI...

Yeni iddaa dönemiyle birlikte artık daha çok lige bahis yapılabiliyor ve çeşitli bahis seçenekleri sayesinde daha çok kazanma şansına sahip oluyorsunuz.

Bunun en büyük örneğini, geçtiğimiz günlerde bir Misli.com üyesi bizlere kanıtlıyordu.

Yeni eklenen "Çin Basketbol Ligi" maçlarına 3 maçlık kupon yapan üye, 3 milyon 608 bin TL'nin kıyısından döndü! Unutulmayacak bir serveti kaçırdı...

Varan 1! Lianoning Flying Leopards ile Shenzhen Aviators arasında oynanan mücadeleye "İlk Yarı X" oynayan üye, 59-59 biten ilk yarı sonrası 17,00 oranı cebe attı.

Varan 2! Beijing Ducks ile Shanghai Sharks arasındaki karşılaşmaya "İlk Çeyrek X" oynayan üye, 23-23 biten ilk çeyrek sonrası 12,50 oranı da cebe attı.

Varan 3! Tüm gözler kuponun son maçına çevrilmişti... Guangzhou Long Lions ile Beijing Royal Fighters arasındaki karşılaşmaya "İlk Yarı X" oynayıp 17,00 oran beklemeye geçildi ama...

Ama, mücadelede ilk yarı bir ara 56-56'ya gelse de, maalesef ilk yarıda beraberlik çıkmadı. Şanssızlık o ki, aynı maçın normal süresi 106-106 sona erdi ve eğer Misli.com üyesi "Maç Sonucu X" tercihini kuponuna almış olsaydı 3 milyon 608 bin TL kazanacaktı!

Servet kaçtı 3 milyon 600 bin liralık iddaa kuponu...

Servet kaçtı 3 milyon 600 bin liralık iddaa kuponu...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

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